Снимка: Стопкадър
-
Александър Сано и Венцислав Мицов: На културата се гледа с досада
-
Преди „Мача на надеждата“: Футболната легенда Стилиян Петров събира звезди с кауза
-
Спас Спасов: Всички разговори за случилото се в „Баба Алино” завършват с многоточие
-
Шефът на строителния контрол във Варна пред NOVA: Не съм уволнен
-
Враца отбелязва 150 години от подвига на Христо Ботев и четата му
-
Отбелязваме Международния ден на детето
Според Николай Найденов постройките трябва да бъдат премахнати
Бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов коментира в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS казуса "Баба Алино" и го определи като „емблематичен и скандален“. Найденов подчерта, че макар в публичното пространство да се говори за „град“, реално става дума за множество отделни апартаменти или обекти в сгради.
„Системата години наред е позволявала подобни практики“, заяви той, като добави, че подобни случаи поставят сериозни въпроси за контрола върху строителството и административните процедури.
Собственици на имоти в "града фантом" се събират на среща, за да решат какви действия ще предприемат
Найденов коментира още, че в конкретния случай има съмнения за неправомерни действия и пропуски от страна на отделни длъжностни лица, включително в областта на кадастъра и общинската администрация. Той намекна за наличие на „организирана схема“ и подчерта, че множество сигнали са били подавани и проверявани през годините.
Бившият министър заяви, че незаконните строежи трябва да бъдат премахнати и не могат да бъдат узаконени чрез последващи административни процедури. „Това е криминален случай, който изисква намесата на разследващите органи“, посочи той.
По отношение на институционалната отговорност Найденов коментира, че е необходимо да се проследи цялата верига от документи – от първоначалните устройствени планове до нотариалните сделки, като подчерта ролята на всички участващи експерти и администрации.
ВСИЧКО ЗА НЕЗАКОННОТО СТРОИТЕЛСТВО В „БАБА АЛИНО” ЧЕТЕТЕ ТУК
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни