Мъже, женени от много години, изброиха най-очарователните навици на съпругите си. Те споделиха историите си в Reddit.

Потребител споделя, че съпругата му от 40 години страда от болестта на Алцхаймер, но никога не забравя чувствата си към него и му ги напомня всеки ден. "Когато става сутрин, първото нещо, което прави, е да ме прегърне и да каже: „Обичам те“. За мен това е най-важното за деня ми", споделя той.

Друг мъж признава, че обича как съпругата му се наслаждава на нови книги и подкасти. "Тя просто ме залива с информация, която едва разбирам, но кълна се в Бог, това е най-хубавата част от деня ми. Обичам да я виждам как се наслаждава на интересите си. Тя е любимият ми човек на света", разказва той.

"Женени сме от 48 години и тя все още държи ръката ми, когато заспиваме", споделя от своя страна друг мъж.

По-рано мъжете споделяха черти на жени, за които са научили едва след брака. Например, мнозина бяха изненадани да открият, че плачът за много от тях е начин за справяне със стреса, а не признак за сериозна криза.

