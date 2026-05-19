Иранските власти организираха в Техеран масови сватби за двойки, които са заявили, че са готови да пожертват живота си във войната срещу САЩ и Израел и които се ползват от държавно подкрепена програма.

Церемониите, организирани на няколко големи площада в столицата, събраха стотици младоженци. Те бяха излъчени по държавната телевизия, за да поддържат духа на населението, докато американският президент Доналд Тръмп отправя нови заплахите за удари срещу Иран, въпреки прекратяването на огъня, което прекъсна бомбардировките, започнали на 28 февруари.

Според местни медии младоженците са се присъединили към така наречената "програма за саможертва", чрез която се ангажират да рискуват живота си по време на войната, включително като участват в живи вериги пред електроцентрали.

На кадрите от сватбените церемонии днес се виждат двойки, пристигащи на площад "Имам Хосеин" с военни джипове, оборудвани с картечници, преди да сключат брак по време на церемония, ръководена от религиозен служител. На площада има множество балони и огромен портрет на върховния лидер Моджтаба Хаменей, който не се е появявал публично, откакто пое властта след смъртта на баща си и негов предшественик Али Хаменей в първия ден на войната.

Младоженец в тъмен костюм изрази радост, че церемонията съвпада с годишнината от сватбата на имам Али, почитан от шиитските мюсюлмани, и Фатима, дъщерята на пророка Мохамед. Според "Мехр" в церемониите в Техеран са участвали 110 двойки.

От началото на конфликта иранските власти организират почти ежедневно големи проправителствени митинги, за да покажат народната мобилизация. Според иранските власти милиони хора са се записали по принцип в програмата за саможертва. Сред тях са и председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф и президентът Масуд Пезешкиан.

