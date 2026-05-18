Кметът на Манчестър Анди Бърнам обяви кандидатурата си за предстоящите частични избори във Великобритания. Той определи вота като „необикновен“ и заяви, че страната „върви в грешна посока през последните 40 години“.

Бърнъм разкритикува политиките, водени от 80-те години насам, като според него те са нанесли сериозни щети на Северна Англия и на работническите общности. Изявленията му идват на фона на засилващия се натиск върху британския премиер Киър Стармър, след като над 90 депутати от Лейбъристката партия са го призовали да се оттегли.

Междувременно мнозина вече виждат Бърнам като възможен бъдещ съперник на Стармър за лидерския пост. В изказването си кметът на Манчестър засегна и темата за Брекзит.

„Моето мнение е, че Брекзит нанесе щети, но също така смятам, че последното нещо, което трябва да правим сега, е отново да водим тези спорове. Великобритания ще остане в застой, ако постоянно спорим и хората продължават да се разделят помежду си“, заяви Бърнам. Той призова за обединение и фокус върху икономическия растеж за всички части на страната.

