Снимка: БТА
-
САЩ повдигат обвинения срещу Раул Кастро
-
Ексклузивно днес в „Офанзива“: Говори Алина, непокорната дъщеря на Фидел Кастро
-
Директорът на ЦРУ посети Куба
-
Енергийна криза без прецедент: Куба остана без дизел и мазут, Хавана потъва в тъмнина почти денонощно
-
Два милиона гледаха Шакира безплатно в Рио де Жанейро
-
САЩ разглеждат последното предложение за примирие на Иран
Екипажите са оцелели
Два изтребителя се сблъскаха по време на авиошоу в американския щат Айдахо. Четиримата членове на екипажите са успели да катапултират успешно и са невредими. Причините за инцидента се разследват.
Този модел изтребители са произведени от Boeing и са специализирани за електронна война. Те представляват летяща заглушителна станция, създадена да елиминира вражеските радари и комуникации, разчиствайки пътя за останалите бойни групи.
Последвайте ни