Два изтребителя се сблъскаха по време на авиошоу в американския щат Айдахо. Четиримата членове на екипажите са успели да катапултират успешно и са невредими. Причините за инцидента се разследват.

Този модел изтребители са произведени от Boeing и са специализирани за електронна война. Те представляват летяща заглушителна станция, създадена да елиминира вражеските радари и комуникации, разчиствайки пътя за останалите бойни групи.