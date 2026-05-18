-
Иван Шишков: Спираме всякакви плащания за строителство по старата методика
-
Кристиян Костов: DARA е суперсилата на България
-
Масов бой в Милано заради лимитирана колекция часовници (ВИДЕО)
-
Самооптимизацията под лупа: Полезна тенденция или опасна мания
-
Упражнения у дома: Как да укрепим корема и гърба без излишно натоварване
-
Силвия Пеева: Важно е да запалим момичетата по баскетбола, не само да печелят
Как мазетата на блок в столичния квартал „Младост” се превърнаха в парна баня и кой ще плати цената
Солени сметки за парно вероятно ще плащат дори през лятото абонатите на блок 509 в столичния район „Младост”. Съкооператорите по неволя са се сдобили със своеобразна „сауна” в абонатната станция. Заради авария на колектор в помещението влиза пара, теч е повишил температурата до около 45 градуса, а от тавана се излива обилен конденз.
Течове на гореща вода и риск от късо съединение в абонатна станция в блок в София
Техници обяснили на потърпевшите, че евентуален ремонт би наложил спиране на подаването на топла вода. Хората се опасяват, че влагата може да проникне и по етажите, както и да засегне кабели под напрежение. Проблемът продължавал вече 2-3 месеца.
Самите живеещи в блока не могат да установят откъде идва течът. Предполагат, че е от главния колектор. От дружеството обаче им казали, че нямат средства и персонал за ремонта.
Последвайте ни