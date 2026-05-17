След историческата победа на DARA на „Евровизия 2026“ вече започнаха и първите големи въпроси около следващото издание на конкурса – къде България ще бъде домакин на „Евровизия 2027“?

Още часове след триумфа на българската изпълнителка започнаха обсъжданията кой град има най-голям шанс да приеме едно от най-гледаните телевизионни събития в света. Основното изискване за домакинството, освен наличието на национален телевизионен оператор, е и голяма закрита зала, способна да побере мащабната сцена, делегациите и хилядите фенове от цяла Европа.

DARA кацна на летище „Васил Левски“, посрещнаха я с водни салюти. Стотици изпълниха Терминал 2 под звуците на „Бангаранга“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Няколко кметове на български градове вече изразиха желание да приемат конкурса, а сред най-коментираните варианти е столичната „Арена 8888 София“.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов също коментира темата и заяви, че България разполага с необходимата база за подобно събитие. „Мисля, че има къде да проведем „Евровизия“. „Арена 8888“ е била домакин на много спортни събития, така че има къде да го проведем“, каза Керязов.

Той поздрави DARA и целия екип зад българското участие за огромния успех. „Огромен успех на DARA, огромен успех на България, всички се радваме. Поздравления за DARA, за целия екип, за радостта, която достави на цяла България. Пожелавам ѝ още много успехи“, добави той.

ВСИЧКО ЗА ТРИУМФА НА БЪЛГАРИЯ НА „ЕВРОВИЗИЯ” 2026 ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева