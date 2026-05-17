Репортерът на NOVA Юлиян Стоянов предава директно от зала "Арена 8888 София", където текат последни приготовления преди големия финал на Сезона-Слънце на „Като две капки вода“ . Зрителите в залата и пред малкия екран ще могат да гледат дългоочакваното шоу в понеделник вечер от 20:00 ч. Очакват се 12 хиляди души, които да напълнят залата и да се насладят максимално на шоуто за имитации. В залата е продуцентът на предаването Кирил Киров – Кико, който разказва какво се случва зад кулисите на обичаното шоу.

„Крясъците и виковете зад кулисите са нормални, приятелски и част от адреналина. След малко започваме репетиция. Истината е, че добре подготвеният лайв би трябвало да е лишен от викове и всичко да е спокойно. Адреналинът е чудовищен наркотик и те държи през цялото време, затова понякога си изпускаш нервите“, признава продуцентът.

„Всеки сезон е много различен, най-малкото, защото участниците са различни. Сезона-Слънце е най-гледаният сезон до сега като рейтинги. Смятам, че това стана, защото успяхме да направим участниците по-близки до публиката. Не напълнихме шоуто само с големи звезди, а има и такива, които са близки до хората. Разказахме техните лични истории и ги направихме по-близки на емоционално ниво. Това ще е едно от нещата, с които този финал на „Капките“ ще е по-различен“, споделя Кико.

„За мен това е събитие, че 12 хиляди са си купили билети да гледат шоу, което се излъчва безплатно по телевизията. Миналата година бяха 40 хиляди. „Като две капки вода“ е събитие и продължава да се поддържа това ниво. Успех на всички от екипа! Ще бъде много яко шоу. Не го пропускайте в понеделник вечер от 20.00 ч. по NOVA“, категоричен е продуцентът.

