Всеки в житейския си път се е изправял пред изпитания. Бил е на кръстопът, преживявал е загуби, раздели или е бил емоционално опустошен. Не малко хора в подобни моменти имат нужда от упование, принадлежност, разбиране и подкрепа. И някои прибягват до увлечения по различни нетрадиционни теории. Или се доверяват на провъзгласили се гуру, в които откриват спасение, стабилност, решения и отговори на много свои въпроси.

Тази вечер ще ви разкажем за едно тайно общество - Когиталност. Вероятно за мнозина е било увлекателно и полезно, но ние получихме сигнали от пострадали. Хора, на които са нанесени тежки психологически и емоционални щети. Решават да говорят след трагичния случай Петрохан – Околчица.

Това не е класическа престъпна схема с принуда и с типичен криминален почерк. По-скоро е ментално престъпление. Игра с умовете на хора. Възползване от момент, в който те са загубили себе си и са имали нужда от отговори, посока и решения.

А той? Той е гуруто. Увереният съветник. Човекът, който ги учи, разбира, подкрепя, приобщава и показва пътя. Дава отговорите на всички техни колебания и въпроси. Получихме много сигнали от потърпевши. Но днес ще ви разкажем три истории.

Първа ни потърси Албена, дни след трагедията „Петрохан - Околчица“. Казва, че говори, за да предпази други.

"Вече две години се лекувам, и познавам още семейства, които са в същото положение след преживяното в когиталност, то е духовна академия, но аз го наричам секта, след това което преживях", казва тя.

Попада на това общество в интернет и с интерес гледа всички техни видеа. Записва се в духовната им академия. Постепенно се сближава с тях, запознава се с тях на живо и след покана става доброволец. С охота се заема като графичен дизайнер да прави филми и сайтове за тях.

"Около 5-6 месеца се занимавах само с тях, отнеха ми цялото свободно време и по този начин се получи сближаване, държаха се мило, но в същото време ме обсебиха, аз самата се почувствах значима, тогава не го осъзнах, това ми даваше криле и не обърнах внимание на лошите сигнали", разказва тя.

Все повече се сближават и тя се заема и с други дейности в кампуса.

"Когато ме поканиха в техния кампус, харесах къщата, отидох да им помагам, плевене, битови неща. Стоях седмица, като ме мотивираха да купя къщата, второ село Чавдар да бъдем, хора да си помагаме. Много ми хареса тази идея, мъжът ми не ги харесваше и аз го направих това зад гърба му. Те ми бяха направили списък с всички строителни материали, които ще ми трябват, да оправим само покрива, и цял списък от което отидох в Чирпан и изтеглих кредит, къщата беше 15 хиляди, другите 20 хиляди изтеглих", казва тя.

С кредита купува къща и започват ремонт. Под постоянния надзор на гуруто Ивомир и неговата половинка.

"От сутрин до вечер чувах колко съм некадърна, каква съм лигла. Липснаха ни сън, дехидратирани, храна и по цял ден слушахме колко сме зле, засилваше се силата. И двамата станаха много агресивни, тя балансираше, той обясняваше, че не мъжът трябва да е силната половина, а жената, аз съм сваляла цимент тухли и той ми се подиграваше", разказва още жената.

Всичко това тя прави доброволно. "Това е като влюбването, имах го на пиедестал, а мъжът ми роптаеше, той се опитваше да ни скарва, пред мен лошо за него", споделя тя.

Изтощени и изнервени, двамата даряват къщата на фондацията на Ивомир и бягат от селото.

"След като напуснах тази общност, потърсих медицинска общност, три месеца се борех. Той ми беше внушил, че не трябва да живея, беше ми внушил, че аз повече преча, а не помагам, много неща ми беше внушил. Аз като се прибрах не можех да се търпя, исках самоубийство да направя, но нямаше с какво и казах на мъжа ми да ми прости, ако се самоубия", казва Албена и допълва, че прави сравнение с Петрохан.

"Правя връзката с Петрохан. Този човек е бил много интелигентен и когато видиш идол, и ти каже да се хвърлиш, ти ще се хвърлиш. Тогава разбрах, че ние сме психически много слаби и когато има еда силна личност, която може да ти внуши абсолютно всичко и в тази история с Петрохан, донякъде си мисля, че това е самоубийство. Знам, че човек дори да вижда негативните неща, знам, че си готов и го правиш с добра цел, убеждават те, че помагаш на хората и обществото по някакъв начин", казва още тя.

По сходен начин се развива историята и на мъж, който иска да остане анонимен. Всичко започва, след като посещава техни семинари.

"Той се представя като един Бог там, че той е всезнаещ. Много прилича на секта. След тези семинари аз бях в чужбина по това време и жена ми щеше да ражда. Искаше да се прибере в България да роди и така го комбинирахме. Реших да отида при него, това, което го преподава, да се уча, и близо до неговата къща си купихме къща там", разказва мъжът.

И при него тормозът не закъснял. Бил под постоянен контрол и непрекъснати наставления.

"Казал ми е, ако искам да правя нещо, трябва по 36 часа на ден да се работи, а жена ми като роди и тя да не се мотае, да идва и тя да работи. Когато взе да ражда жена ми, той не ме пусна да отида да я заведа до болницата. Не ме пусна, защото имам да върша работа. Ако искам да правим нещо - да правим, ако не искам - да се махам оттам завинаги. И жена ми да се оправя сама. И аз реално не успях да отида с жена ми да роди", разказва той.

Бързо осъзнава, че нещата не вървят към добро и напуска селото.

"Реално аз си тръгнах оттам на 10-тия ден. Бях направил доста неща по къщата, не цялата къща, бях направил апартамент за живеене. Имаше още една стая да правя. И аз като се прибрах за раждането, имаше още неща. Като се върнах от раждането, той беше вкарал още майстори без да ме пита, без нищо. Накрая идва и ми иска пари - на него и на жена му по 150 лева на ден трябвало да му платя. Казах му да си гледа работата. Нито съм го карал да идва да ми работи, нито нищо. И се скарахме доста тогава, след което аз се прибрах и започнах работа, защото нямах никакви доходи. Заминах на курс в чужбина. Когато се върнах след 3 месеца, докато съм бил там, той си направил ключове от моята къща, взимал инструменти, всичко е взел", разказва още той.

Описва Ивомир като голям манипулатор.

"Даже ми каза: „Остави жена ти, ако не иска тук, ще ти намерим друга жена, има много“. И някаква психична атака ти налага - ти си мислиш, че той е правия, как да го направиш, да успееш", разказва той.

Съпругата на този мъж също се подведа и попада в общността „Когиталност“, което на практика води до разпад на семейството им.

"Аз разбрах от жена ми за тази общност, като купува някаква къща без аз да знам, когато е бременна в 5-я месец, беше края на 2024 година и оттам аз разбирам, че има кампус, в който се занимава с мисловност, как се пренасят в отвъдното, странни неща. Не повярвах тогава, виждах, че моята жена настоява трайно да се преместим в това село, като ние сме трайно установени тук в Банкя с дете на 15 години, което учи там, и чакаме бебе, има бизнес там", разказва мъжът.

И тя попаднала на общността през социалните мрежи и бързо била поканена на място.

"Скандалите започнаха откакто купи къщата и почна ремонта, на третития месец с бебето отиде ремонт да прави. И накрая ми заяви, че ще тегли потребителски кредит да довърши къщата. Че ние бяхме приключили финансово с парите и нямаше възможност да се довърши", казва още той.

Напрежението в семейството ескалирало с всеки изминал ден.

"Постоянно караници битови и когато стана с Петрохан, аз ѝ заявих, че много ми прилича тяхната организация на Петрохан и че ще пусна сигнал. И две седмици по-късно получих заповед за домашно насилие", казва мъжът.



"Тя ме обвини. Полицаите ми казаха, че не мога да се прибирам в къщата, в която живеем. Изнесох се, в заповедта пише, че съм заплаха и за децата си. Смъртна заплаха, направо в шок останах", казва той.

"Ние 17 години сме заедно, на 15 години е голямото, второто се роди скоро, ако съм насилник, дали ще иска второ дете?! За мен това е секта", добавя мъжът. "Доколкото разбрах от другите, са ги карали да си продават апартаменти и да инвестират в това село, да теглят потребителски кредити", посочва той.

Трите истории са от общността когиталност. И фондацията заедно за 1. На сайта им намираме богат избор от възможности „да опознаеш себе си”. Духовна академия, семинари, книги, дори работни места, включително и обяви за къщи в близост до кампуса.

Обявен е график за предстоящи семинари. За да проверим какво представляват и какви теми се обсъждат, си купуваме два билета. На промоция цената им е 259 евро. Семинарът е двудневен, а първата спирка е в София.

В залата в столичен хотел са се събрали 50-на човека. Семинарът се води от Ивомир, помага му жената с която живее, разбираме от участниците. Темите са разнообразни. Философски течения, принципи от квантовата физика и психологически методи. Всичко това гарнирано от доза арогантност и цинични вицове. На няколко пъти Ивомир прилага на присъстващите и хипно - медитативната практика - регресия.

Идеята е да забравиш, че ти съществуваш. В почивките участниците в семинара имат възможност за индвидуални разговори. Или да си купят книги, очила и други пособия.

Какво вижда в тези семинари специалистът. Търсим мнението на криминалния психолог доктор Тодор Тодоров.

"Това са страшни глупости, което се говори, начина по който се говори се прави, за да може в голяма част от присъстващите нещо да се докосне. Когато се прави филм и се изграждат образите, гледа се да са многопластови, за да може всеки да намери нещо от себе си. Така се сучва и тук, всеки от присъстващите да може да задоволи своя потребност - внимание, някой милсил като него, някой се изразява по вулгарен начин. Проблемът е, че хората не си дават сметка че са жертва на манипулация, нормално е човек да залитне в нещо подобно, в момент от живота си, когато му се случват неща, с които не може да се справи", казва той.

Отиваме до седалището на тази общност. Така нареченият кампус. Той се намира с село Горно Белево, близо до Чирпан. Къщата на Ивомир е една от най-големите в селото. Търсим го и очакваме да разговаряме с него. Реакцията му ни изненадва.



Селото е малко и хората не са особено словохотливи за Ивомир. Заселил се тук преди 4-5 години. "Продава билки, колаген, ей такива неща", казва местна жителка. "Има фондация, но не съм запозната, понеже не ги разбирам техните неща", коментира друга.

"Знам че имат кампус, ние не сме учени хора, идват при тях хора какво им преподават, какво им правят, не знам. Разбрахме че хората купуват къщи постоянно, купуват, стоят малко и бягат. Селото има негативно отношение към тях", споделя друг мъж. "Той много знае, много разбира, а нищо не знае. Манипулира хората и му дават пари".

Търсим кмета на селото, който се отзовава след обаждането ни. таньо иванов кмет на горно белево



"Познавам го. Знам, че има фондация и изнася някакви лекции по интернет, има някакви поседователи. Не се среща с никой в селото, стоят си вкъщи, бяха взели магазина тук под наем, но го оставиха. Странното е, че хора от тези семинари си купуват къщи. Купуват, почват ремонти и изоставят. Наплив да - 4-5 къщи, но никой не е търсил да се оплаче, нямаме такъв случай. Идват, строят и си заминават и повече не се връщат", коментира Таньо Иванов, кмет на Горно Белево.

Според психологът с когото анализираме нашите разкрития, става въпрос за секта. "Не се назовава по този начин, но в съществото си представлява точно това - обслужва интересите на едни хора, които искат благодарение на това, което правят да се облагодетелстват емоционално или материално от всички тези заблудени души Да, за мен това в своята същност представлява секта. Хората са карани да купуват къщи, за да е по-силен контрола. За мен, ако трябва да го опиша с една дума - пълен мрак, вместо хората да се намерят се губят. Губят отношенията с близките си, това е и ролята, да накара члена на тази секта да се дистанцира от здравомислещите. За съжаление, тъй като няма кой да проследи промените в патологията на личността на хората, от такива секти се стига до фатални последствия", заявява Тодоров.



Както и да го наречем това тайно общество, фактът е, че то е нанесло непоправими щети върху хора, които са му се доверили. Албена продължава да лекува психиката си втора година. "Психиатърката каза, че всичко ще се оправи и вече 2 години се лекувам, не исках да ги чувам тези хора", казва тя.

А мъжа, който поиска анонимност, се опитва да забрави случилото се. "Има много потърпевши, преди мен е имало. Страх ги е, затварят ми се. Той ги лъже, че с кристална топка може да види бъдещето, може да ги нарани, знае какво правят. Може да направи каквото си поиска с щракване на пръстите", казва той.

А той - той се моли да върне семейството си. И да се радва на децата си отново.

"Живея трудно с помощ от приятели, квартира взех и ми е трудно да се осъзная какво става, в пълен шок съм. Даже помислих, че някой скрита камера ми прави. Жена ми жалба пуснала. Много си обичам децата и никога не съм предполагам, че ще стигна дотук, че ще имам забрана да ги виждам, без никакви доказателства, без нищо, ей така ме изкараха от нас", допълва той.

"Ръководителите на това общестово явно са хора, за които няма нищо свято, взели са се на сериозно, опияняват се и получават дивиденти", казва Тодоров.

На ход са институциите.

