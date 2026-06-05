Китайски учени създадоха първата в света свръхбърза памет за квантови компютри, съобщи вестник „Саут Чайна морнинг поуст“.

Това открива пътя към обработката на много големи бази данни, включително за разработване на лекарства или откриване на нерегламентирани финансови операции. Проектът е на група изследователи от Университета в Чжъцзян в Китай, отбелязва изданието.

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Планира се квантовите компютри да решават сложни задачи със скорост, недостижима за традиционните компютри. За тази цел те се нуждаят от ефективен начин за достъп до класически данни. Без високоскоростен интерфейс за предаване на данни, дори и най-бързата квантова машина се забавя, когато се налага последователна обработка на големи обеми информация. Но създадената от китайските учени квантова оперативна памет (QRAM) „осигурява ефективен достъп до класически данни за квантовите компютри и е необходимо условие за постигане на квантово ускорение в много квантови алгоритми“, посочва „Саут Чайна морнинг поуст“.

Според Лу Лицян, доцент във Факултета по компютърни науки и технологии към университета в Чжъцзян и един от авторите на изследването, специалистите са успели да създадат прототип на QRAM, способен да осъществява достъп до 4-битови и 8-битови данни върху свръхпроводящ квантов чип.

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„Макар че съвременните квантови алгоритми изглеждат впечатляващо на хартия, тяхното изпълнение върху квантов хардуер изисква бърз достъп до огромни обеми от класически данни. Без квантова памет голяма част от приложенията им ще си останат само на теория“, обяснява Лу, цитиран от изданието.

Когато става въпрос за управление на финансови рискове, новата памет може да помогне на квантовите алгоритми да проучват всички показатели на данните, обработвайки милиони записи на транзакции с цел разкриване на злоупотреби. При интегрирането ѝ в системи с изкуствен интелект, тя ще позволи на квантовия изкуствен интелект да разгърне пълния си изчислителен потенциал при решаването на сложни задачи за обработка на големи масиви от данни, уточнява китайското издание.

Редактор: Никола Тунев