Робот, разработен от учени от Университета на Ню Хемпшър, помага на семейство с увреждания в САЩ да се справя с ежедневните си нужди и да продължи да живее самостоятелно у дома, предава Асошиейтед прес.

Машината, наречена от собствениците си Роби, напомня на 59-годишния Брайън Маркиз кога да се храни, да пие вода, да взема лекарствата си и да прави физически упражнения. Мъжът живее с последиците от тежка мозъчна травма след автомобилна катастрофа през 2012 г. и страда от деменция.

Роботът е част от проект на лаборатория към Университета на Ню Хемпшър, финансиран от Националния институт по стареене на САЩ. Той е пример за т.нар. социално-асистиращи роботи, които са предназначени да помагат на възрастни хора и пациенти с когнитивни нарушения.

Съпругата на Брайън, Бренда Маркиз, също има здравословни проблеми и използва електрическа инвалидна количка. Тя разказва, че семейството трудно е намирало достатъчно домашни помощници, което я е накарало да потърси алтернативни решения.

Според ръководителя на проекта проф. Момотаз Бегум подобни роботи могат да намалят натоварването на близките и професионалните болногледачи. Освен че напомнят за ежедневни дейности, те могат да следят дали човекът спазва режима си и да реагират според конкретната ситуация.

Роботът, разработен от американската компания Hello Robot, се придвижва на колела и използва камери и сензори, за да се ориентира в дома. Стандартната версия разполага и с механична ръка, която може да подава предмети и да помага при изпълнението на различни задачи.

Според специалистите подобни технологии могат да станат все по-търсени на фона на застаряването на населението и недостига на домашни помощници и болногледачи в много страни.

Редактор: Цвета Лазаркова