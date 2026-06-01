Украинските партньори трябва да осъзнаят, че членството на Украйна в НАТО е не само необходимост от гледна точка на сигурността, но и икономически печеливш модел за бъдещето на Европа като цяло. Това заяви в понеделник на форума „Архитектура на сигурността“ в Киев украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от "Укринформ".

Сибига изтъкна няколко ключови извода и приоритета с оглед на бъдещето, отбелязва агенцията.„Първо: трябва трайно да заложим в мисленето си парадигмата, че сигурността е на първо място“, посочи министърът на външните работи на Украйна.

Според него всяко икономическо споразумение, инфраструктурен проект или стратегическа зависимост трябва да се оценява предимно през призмата на сигурността. „Второ: не може да има друг вариант освен пълноправното членство на Украйна в Европейския съюз. И подобно на това съюзниците ни рано или късно ще трябва да осъзнаят, че Украйна в НАТО е най-икономически ефективният и рационален от гледна точка на сигурността модел за бъдещето на Европа. По-добре е за тях Украйна да е в НАТО, отколкото извън алианса“, каза Сибига.

Като трети приоритет украинският първи дипломат изложи реформата в международните институции в областта на безопасността. „Няма да подаряваме на Русия ООН или ОССЕ. Имаме поетапни предложения за реформиране на ОССЕ, МААЕ и други институции. Това може да е първата стъпка към по-широко преосмисляне на цялата международна система за сигурност, включително Съвета за сигурност на ООН“, каза той.

В този контекст той подчерта, че „агресор с право на вето в Съвета за сигурност е присъда за цялата ни система за сигурност“. Освен това Сибига посочи, че международната общност трябва не само да определи условията на бъдещите споразумения с агресора, но и ясно да осмисли механизмите за реагиране на нарушенията.

„Политиката на разведряване завърши с война. Само възпирането може да възстанови мира. Днес инструментите за запазване на сигурността са ресурс, чиято цена се увеличава всеки ден. А Украйна вече се е превърнала в един от ключовите източници на този ресурс в световен мащаб“, заключи той.

