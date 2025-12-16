За първи път Съединените щати са се съгласили да предложат на Украйна гаранции за сигурност, подобни на член 5-ти от устава на НАТО. Това казват източници на западните медии, след преговорите в Берлин между Вашингтон, Киев и лидерите на големите европейски страни.

Американците казали, че предложението е на масата, но има срок да бъде прието. За да получи гаранциите, Украйна трябва да се откаже от територии, които Русия иска, но войската ѝ не контролира. Както Доналд Тръмп, така и европейските лидери изразиха оптимизъм след срещата. Но досега Русия не се е съгласила с нищо от промените, разисквани в Берлин, нито показва готовност да го направи.

Тръмп след срещата в Берлин: Никога не сме били толкова близо до споразумение за Украйна, колкото сега

„Приближаваме се. Получаваме голяма подкрепа от европейските лидери. Те също искат да се сложи край на това. И в този момент Русия иска да се сложи край на това. Проблемът е, че искат да приключи, а после изведнъж не искат. Украйна иска да сложи край, а изведнъж няма да го направи. Така че трябва да ги накараме да се споразумеят. Но мисля, че работим добре. Много ползотворни разговори“, посочи Тръмп.

„Мисля, че американската страна, действайки като медиатор, ще предложи различни стъпки за постигане на консенсус. Бих искал Съединените американски щати да продължат във формата на посредник по тези въпроси“, отбеляза Зеленски.

Група европейски лидери предложиха "многонационални сили" за Украйна

Редактор: Цветина Петкова