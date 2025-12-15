Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че споразумението за Украйна никога не е било толкова близо, колкото сега. "Ние сме по-близо днес, отколкото сме били когато и да било" до споразумение за слагане на край на войната на Русия в Украйна", подчерта той от Овалния кабинет във Вашингтон.

Доналд Тръмп: Русия и Украйна са на крачка от мирна сделка

Коментарът му идва след получен от него доклад за постигнат напредък по време на срещата в Берлин. Тръмп направи изявлението си, след като се включи дистанционно в разговор с американските пратеници в Европа - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Те както и водещи европейски лидери обсъдиха с украинския президент Володимир Зеленски уреждането на конфликта в Украйна.

Редактор: Станимира Шикова