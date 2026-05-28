Хуманитарна помощ пристигна в Конго заради разрастващата се епидемия от ебола. Социални работници разтовариха защитно оборудване, лекарства и медицински консумативи на летище в североизточната част на страната.

Какво знаем за разпространението на ебола до момента

Заразата се разпространява по-бързо от мерките за ограничаването ѝ, според Световната здравна организация. Огнището е съсредоточено в провинция в Конго, но вече се е разпространило и в околностите.

Американци, изложени на ебола в Африка, ще бъдат изпратени в Кения за лечение

Става дума за рядката разновидност на вируса ебола, за която все още няма одобрена ваксина. До момента са регистрирани над хиляда предполагаеми случая, 121 потвърдени заразени и около 238 предполагаеми смъртни случая в Конго и Уганда.

Редактор: Цветина Петрова