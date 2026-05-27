Личният асистент на покойния актьор от сериала „Приятели“ Матю Пери беше осъден на три години и пет месеца затвор, след като призна, че е купувал кетамин за актьора и му е поставил дозата, довела до смъртта му.

Според прокурорите 60-годишният Кенет Ивамаса многократно е инжектирал наркотичното вещество на Пери в седмиците преди смъртта му през октомври 2023 г., въпреки че не е имал медицинска квалификация и не е използвал безопасно оборудване. В съдебните документи се посочва, че през този период асистентът поне два пъти е откривал актьора в безсъзнание, а при един от случаите е видял как той „се вцепенява“ и губи способност да говори. Въпреки тези „ясни предупреждения“, Ивамаса е продължил да му поставя кетамин.

Адвокатите на осъдения твърдят, че той е изпълнявал указанията на работодателя си и е бил в уязвима позиция спрямо известния актьор. „Накратко – той не е можел просто да каже „не“. Тази неспособност имаше трагични последици“, посочват защитниците му.

Семейството на Матю Пери обаче директно обвини Ивамаса за смъртта на актьора. Майката на Пери – Сюзан Морисън, заяви в писмо до съда, че семейството е вярвало, че асистентът ще помага на сина ѝ в битката със зависимостите. „Матю вярваше на Кени. Ние също му вярвахме. Най-важната му задача беше да бъде спътник и пазител на сина ми в борбата му със зависимостта. Доверихме се на човек без съвест, а синът ми плати цената“, пише тя.

Сестрата на актьора – Маделин Морисън, също отправи остри критики. Тя посочва, че Ивамаса е говорил по време на погребението на Пери. „Човекът, отговорен за смъртта на брат ми, се изправи пред хората, които го обичаха най-много. Той опорочи последните ни спомени от сбогуването“, заявява тя.

Прокурорите посочват още, че след смъртта на актьора асистентът е унищожавал доказателства и е предприел действия, за да прикрие следите си и да възпрепятства разследването. След обиск в дома му през януари 2024 г. Ивамаса е признал вината си и е започнал да сътрудничи на властите. Той е първият от общо петима обвиняеми, който сключва споразумение с прокуратурата, като през август 2024 г. се признава за виновен по обвинение в заговор за разпространение на кетамин, довел до смърт.

Кенет Ивамаса е познавал Матю Пери повече от 25 години, а от 2022 г. работел като негов личен асистент. Актьорът му плащал по 150 хиляди долара годишно, за да живее в дома му в Лос Анджелис и да се грижи за него.

Пери е приемал кетамин законно като част от лечение на депресия – практика, която става все по-разпространена в САЩ. Според разследването обаче той започнал да търси по-големи количества от позволените му от лекарите.

В последните дни от живота му Ивамаса му поставял между шест и осем инжекции дневно. На 28 октомври 2023 г. той инжектирал кетамин на актьора около 8:30 ч. сутринта и отново в 12:45 ч. Около 40 минути по-късно Пери помолил асистента си да подготви джакузито и му казал „да му сложи голяма доза“, сочат съдебните документи. След това Ивамаса излязъл по задачи, а при завръщането си открил актьора мъртъв.

Съдебните медици в Лос Анджелис установиха, че основната причина за смъртта е кетаминът, а удавянето е посочено като вторичен фактор.

Ивамаса е последният от петимата обвиняеми, получил присъда. Според споразумението му той е купувал кетамин от лекаря Салвадор Пласенсия, който го е обучил как да поставя инжекциите. Пласенсия беше осъден на две години и половина затвор.

Друг лекар – Марк Чавес, получи осем месеца домашен арест, след като призна, че е продавал кетамин на Пласенсия.

Асистентът е купувал веществото и от Ерик Флеминг – консултант по зависимости и бивш наркозависим, познат на Пери. Той беше осъден на две години затвор по-рано този месец. Според прокуратурата Флеминг е получавал кетамина от дилърката Джасвин Санга, известна в Холивуд като „Кралицата на кетамина“. Тя получи най-тежката присъда по случая – 15 години затвор.

