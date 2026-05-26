Ръководителят на Световната здравна организация заяви, че бързо разпространяващата се епидемия от ебола в Демократична република Конго и Уганда изпреварва усилията за реагиране, съобщи "Ройтерс".

По последни данни броят на предполагаемите смъртни случаи е 220.

В обръщение по време на онлайн среща на Африканския съюз относно епидемията, генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус заяви, че забавянето в откриването на случаи на ебола означава, че епидемията вероятно ще се влоши, преди ситуацията да бъде овладяна.

Тедрос каза, че ще пътува до Конго - епицентъра на епидемията - заедно с друг висш служител на СЗО, отговорен за справянето с извънредни ситуации в здравеопазването.

Тедрос заяви, че други страни, граничещи с Конго, са изложени на висок риск и трябва да предприемат незабавни действия.

СЗО обяви огнището на редкия щам на ебола "Бундибуджо" за извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение. Тедрос заяви, че овладяването на бързо разпространяващата се епидемия е усложнено от факта, че провинциите Итури и Северно Киву в Конго са силно несигурни и няма одобрени ваксини срещу вируса Бундибуджо.

