Ръководителят на СЗО заяви, че епидемията изпреварва усилията за реакция
Ръководителят на Световната здравна организация заяви, че бързо разпространяващата се епидемия от ебола в Демократична република Конго и Уганда изпреварва усилията за реагиране, съобщи "Ройтерс".
По последни данни броят на предполагаемите смъртни случаи е 220.
В обръщение по време на онлайн среща на Африканския съюз относно епидемията, генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус заяви, че забавянето в откриването на случаи на ебола означава, че епидемията вероятно ще се влоши, преди ситуацията да бъде овладяна.
Тедрос каза, че ще пътува до Конго - епицентъра на епидемията - заедно с друг висш служител на СЗО, отговорен за справянето с извънредни ситуации в здравеопазването.
СЗО обяви разпространението на ебола за международна извънредна ситуация
Тедрос заяви, че други страни, граничещи с Конго, са изложени на висок риск и трябва да предприемат незабавни действия.
СЗО обяви огнището на редкия щам на ебола "Бундибуджо" за извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение. Тедрос заяви, че овладяването на бързо разпространяващата се епидемия е усложнено от факта, че провинциите Итури и Северно Киву в Конго са силно несигурни и няма одобрени ваксини срещу вируса Бундибуджо.Редактор: Цветина Петрова
