Властите в Демократична република Конго актуализираха броя на жертвите от епидемията от ебола до 204 души. Съобщението дойде, часове след като Червеният кръст обяви смъртта на трима свои доброволци, а Уганда потвърди три нови случая на заболяването. СЗО обяви разпространението на силно заразната хеморагична треска за международна извънредна ситуация.

Министерството на здравеопазването съобщи, че в три провинции на централноафриканската държава са регистрирани 204 смъртни случая при общо 867 предполагаеми заразени. Последните данни на Световна здравна организация от петък сочеха 177 починали от 750 предполагаеми случая.

На 23 май Африкански центрове за контрол и превенция на заболяванията предупреди, че рискът от разпространение на вируса се увеличава и извън ДР Конго и Уганда. Ръководителят на организацията Жан Касея заяви: „Имаме 10 държави в риск“, като изброи Ангола, Бурунди, Централноафриканска република, Република Конго, Етиопия, Кения, Руанда, Южен Судан, Танзания и Замбия”. По думите му високата мобилност и нестабилната ситуация със сигурността в региона улесняват разпространението на заразата.

Новите случаи в Уганда увеличават броя на потвърдените инфекции в страната до пет, откакто вирусът беше засечен там и в ДР Конго на 15 май. Един човек вече е починал. Министерството на здравеопазването съобщи, че новозаразените са шофьор от Уганда, здравен работник и жена от ДР Конго. И тримата са живи.

Настоящото огнище е съсредоточено в източната част на ДР Конго, където конфликтите продължават от десетилетия. Заболяването първоначално е било установено в провинция Итури, граничеща с Уганда, преди да се разпространи към Южно Киву.

Международна федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец съобщи, че трима конгоански доброволци са загинали в Итури, след като вероятно са се заразили по време на хуманитарна мисия.

„Те са извършвали дейности по управление на тела на починали на 27 март в рамките на хуманитарна мисия, несвързана с ебола“, посочиха от организацията и добавиха, че към онзи момент местното население не е знаело за съществуването на епидемията.

За последните 50 години ебола е причинила смъртта на повече от 15 000 души в Африка.

В петък СЗО повиши оценката за риска в ДР Конго до най-високото ниво – „много висок“, докато рискът за Централна Африка е определен като „висок“, а глобалният риск остава „нисък“.

Настоящата епидемия се причинява от по-рядко срещания щам Бундибугио, за който към момента няма одобрени ваксини или лечение.

Министърът на здравеопазването на ДР Конго Самюел Роже Камба заяви: „Това е проблем на всички.“ Той подчерта, че правителството в Киншаса трябва да възстанови „пълен контрол“ над територията на страната, за да ограничи разпространението на вируса.

