„Няма с какво да привлечем лекарите в България”, това коментира Василена Киара Димитрова, студент по медицина, в предаването „Здравей, България” по NOVA. Заедно с д-р Дарислав Николов, специализант по анестезиология и интензивно лечение в „Пирогов”, те разкриха данни за възнагражденията на началниците на дирекции в Министерството на здравеопазването и ги съпоставиха с ниските основни заплати на младите лекари, които ги принуждават да търсят допълнителна работа.

По думите на Василена Киара Димитрова, искането по Закона за достъп до обществена информация е изпратено на 12 май и отговорът от здравното министерство е получен в същата седмица. Според предоставените данни в Министерството на здравеопазването има 14 шефове на дирекции. Средното възнаграждение там за април е 4500 евро, като най-високото възлиза на 9500 евро.

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„От министерството отказват да съобщят конкретните имена на началниците и коя дирекция какво точно възнаграждение получава”, допълни Димитрова. Тя поясни, че сумата от 8000 евро, която от ведомството са изнесли като част от съветите на директорите на различни болници в качеството им на представители на държавата, е отделно възнаграждение и цитираните 9500 евро са чиста сума само от министерството, без участие в бордове.

На отрязъците от фишове на лекари специализанти, завършили магистратура, става ясно, че за пълен работен ден на цял щат за април 2026 г. получават сума от 803.02 евро на база на основна заплата от 1034.86 евро. Димитрова припомни, че според предвиденото от миналата година по закон, при искане за 150% от средната работна заплата, е трябвало да се достигне сума от 1800 евро.

Снимка: Стопкадър, NOVA

„Разликата, която е толкова колосална между администрацията и реалните лекари, които работят, е нещо, което трябва да се дискутира”, заяви д-р Дарислав Николов. Той сподели, че човек, който работи като вол, дава нощни смени, дежурства и извънреден труд, се чуди как да започне работа на второ или трето място, за да закрепи месеца, докато човек, който седи без такива проблеми на главата си, получава четири пъти по-голяма заплата.

Проблемът според младите специалисти се корени в начина на разходване на средствата и липсата на регулация. „В България масово се седи на една минимална основна заплата, а всичко друго се получава под формата на допълнително материално стимулиране (ДМС), което се определя от началника на отделението или директора на болницата”, обясни Димитрова. По думите ѝ, в момента, в който даден лекар стане неизгоден за ръководството, неговото ДМС се отрязва и той остава на ниската основна заплата, което води до пълна липса на перспектива и предвидимост.

„Това много често се използва като лост за управление”, потвърди д-р Николов и разказа, че самият той е работил в болница, където му е обещавано ДМС, но за дълъг период от време не е получил и стотинка.

Относно диалога с министерството, представителите на протестиращите съобщиха, че последната им среща е била на 29 май, но тя е приключила предсрочно заради парламентарен контрол. След това от министерството са поискали писмени предложения, каквито младите лекари вече са пращали около 15 пъти. Впоследствие от пресконференция те са научили, че е планирана нова среща за 22 юни, на която потвърдиха, че ще отидат, защото по думите им „диалогът е по-важен от обидата”.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка