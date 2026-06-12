Министерството на здравеопазването представя данни за управлението на държавните болници в страната. Задължения им възлизат на 426,2 млн. евро, а просрочените към 31 март са на стойност 21,3 млн. евро. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова на пресконференция в петък.

„17 от търговските дружества с над 50% държавно участие са сключили договори за кредит с различни банкови институции. Общият размер на кредитите до 31 декември е 187,3 млн. лева. Повече от половината са от една финансова институция. За последното тримесечие три болници са взели заеми - УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“, МБАЛ „Рахила Ангелова“ - Перник и МБАЛ „Света Петка“ във Видин. Изискала съм от дирекция Публични предприятия и управление на собствеността да бъде направен анализ на работата на съветите на директорите на всички 64 търговски дружества, които са към МЗ. Срокът е до днес“, обяви Ивкова.

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По думите ѝ допълнително изискване е отправено за организиране на ежемесечни срещи на споменатите съвети на директорите. „Членовете получават между 2000 и 4500 евро на месец, за да представляват държавата в съветите, някои от тях са служители в здравното министерство. Понякога се получават и около 8000 евро възнаграждение, което е повече от това на принципала на министерството“, обясни още министърът.

Ивкова припомни, че става дума за държавен ресурс, но уточни, че осъзнава, че има различни фактори, които могат да причинят задлъжняване. Тя съобщи, че същевременно ще бъде преразгледана методиката при формиране на възнаграждения на съветите на директорите на търговските предприятия. Целта е избягване на ситуация, в която здравни заведения, намиращи се в лошо финансово състояние, изплащат възнаграждения в необосновано голям размер.

„От януари до 27 май са извършени 22 проверки от звеното за вътрешен одит. Фокусът им е бил основно върху лечението с медикаменти, които са разрешени в ЕС, но не се разпространяват у нас, ако няма алтернатива за лечението на конкретен пациент. Също и договорите за съвместно управление. Проверките продължават в няколко здравни заведения. Основните констатирани слабости са липса на основни правила по условията за доставка на медикаменти, като в някои случаи е осъществявана с единствения, подал оферта търговец на едро. Не са били откривани доказателства дали е била публикувана покана за оферти и дали са изпращани запитвания до други доставчици. Установени са и софтуерни разминавания в лечебни заведения, невъзможно е било проследяване на доставките“, разясни още Катя Ивкова. В резултат на това е изискана информация за договорите за съвместна дейност.

Одитът е установил, че в част от споменатите договори процентните съотношения са в ущърб на здравните заведения. В някои от случаите разпределението е дори 20 към 80. „Сезирани са Прокуратурата, АДФИ, ДАНС, „Икономическа полиция“ и ДНСК“, допълни министърът.

По думите ѝ Бул Био - НЦЗПБ ЕАД произвежда ваксината за БЦЖ и има потенциал да се развие като дружество, но същевременно към 31 декември резултатът от дейността му е отрицателен, а загубите му са за 572 000 лева. А печалбите му през 2024 г. са били за 46 000 лева, докато през 2021 г. е на стойност 8 млн. лева. „Неосъщественият износ е в размер на 9,2 милиона лева. Изпълнителният директор е обяснил, че има забавени износи поради отложени доставки на УНИЦЕФ в Индонезия, Афганистан и Виетнам, а продукцията се намира на склад. Вътрешният одит е константирал, че нерегламентиран в правилата е начинът на реализиране на плащания по отношение на управлението на задълженията. СЗО също прави проверки на лабораториите на Бул Био, очаква се доклад по напредъка на техните констатации. Изискани са и допълнителни обяснения от директора“, разкри още Ивкова.

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В допълнение тя посочи, че месечните възнаграждения на членовете на съветите на директорите на държавните лечебни заведения значително надхвърлят тези на висшите ръководните длъжности в държавата. Въпреки това обаче финансовите резултати са отрицателни.

Ивкова изнесе данни за задълженията на големите болници, съпоставени с възнагражденията на изпълнителните директори.

» В УМБАЛСМ „Пирогов“ са в размер на 41,7 милиона евро. Възнаграждението на директора през януари е 10 416 евро, през март е 12 659 евро.

» В УМБАЛ „Александровска“ дълговете са за 60,2 милиона евро, а заплатата на изпълнителния директор е 8559 евро. В УМБАЛ „Света Екатерина“ задълженията са 28,3 милиона евро, а възнаграждението на ръководителя ѝ - в порядъка на 8000 евро.

» В МБАЛ - Благоевград дълговете са за над 4 милиона евро, а съответната заплата на директора - повече 9000 евро за януари и 36 270 евро за февруари, а за март 13 764 евро.

» В МОБАЛ „Стефан Черкезов“ - Велико Търново - дългове - 5,4 милиона евро, заплата на директора - 14 141 евро за март.

» УМБАЛ „Света Анна“ - Варна - задължения - 14,3 милиона евро, възнаграждение на директора за първото тримесечие - 6278 евро.

Катя Ивкова сподели, че разходите за персонал спрямо общите приходи на лечебните заведения са в рамките на 48%. При общинските болници общите задължения са в рамките на близо 120 милиона лева, а просрочените са почти 9 милиона лева.

► Средствата за болнична помощ са нараснали от 2,66 млрд. лв. през 2021 г. до 4,45 млрд. лв. през 2025 г. - ръст от 67,4%.

► Финансирането на извънболничната помощ е увеличено от 947 млн. лв. до 2,03 млрд. лв., което представлява ръст от 114,3%.

► Разходите за лекарства и медицински изделия са се повишили от 1,5 млрд. лв. до 2,5 млрд. лв. – увеличение с близо 67%.

► От началото на 2026 г. са отчетени около 1,22 млн. хоспитализации, от които 635 745 са по спешност.

► Средната продължителност на болничния престой остава четири дни.

► Общият брой болнични дни е близо 5 милиона.

► Издадени са над 124 хил. решения на ТЕЛК и повече от 21,3 млн. рецепти.

Министерството подготвя структурни промени в системата. Ще бъде актуализирана и дигитализирана Националната здравна карта, така че данните да са достъпни в реално време.

Предвижда се пълна инвентаризация на болничните легла и административно преиздаване на разрешителните за дейност. Ще бъде създаден електронен регистър на лечебните заведения с публична информация. Ще се въведе ежедневно наблюдение на заетостта на леглата, за да се ограничат отказите за прием на пациенти.

Проверки са установили пропуски в няколко лечебни заведения. Сред проверяваните са лечебни заведения във Варна, Благоевград, Добрич, Силистра и Търговище. Министерството ще преразгледа начина на определяне на възнагражденията в съветите на директорите. Намерението е те да бъдат обвързани с постигнатите резултати.