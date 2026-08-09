Неправителствени организации и Експертният съвет по асистирана репродукция у нас с критики към идеята на здравния министър Катя Ивкова да прехвърли държавния инвитро център към Здравната каса. Според тях това ще доведе само до административен хаос и ще лиши хиляди български семейства от възможност да имат дете.

Всяка година хиляди семейства у нас разчитат на Центъра за асистирана репродукция, за да сбъднат най-голямата си мечта – да имат дете.

„Те имат нужда от сигурност и от спокойствие, че това ще стане, че това ще се случи. Че тяхната процедура ще бъде и че няма да чакат с месеци“, каза д-р Георги Стаменов, координатор на Експертния съвет по асистирана репродукция.

17 години след създаването му като самостоятелно звено, сега здравният министър предлага, Центърът да премине към Здравната каса. Идеята има за цел да постави началото на разговор как държавата да работи по-ефективно в полза на гражданите.

Спорове около идеята на Здравното министерство за промяна на държавния инвитро център

„Касата е претоварена, защото молбите са за най-различни заболявания, нямат капацитета да отговарят бързо, да имат бързия достъп до Фонда, бързите отговори на Фонда. Касата лекува заболявания и болни хора. А ние в асистираната репродукция работим със здрави хора“, посочи д-р Георги Стаменов.

От Фондация „Искам бебе”, която е основен партньор на Центъра, също се обявиха против прехвърлянето му. Според тях моделът не може да се промени, без да бъдат чути хората, които са го създали и ежедневно работят с пациентите.

Ако идеята на министър Ивкова стане факт, то семействата, които сега са кандидатствали за процедури, трябва да започнат всичко отначало, смятат експертите. А от Министерството на здравеопазването посочват, че не приемат разговора за бъдещето на Центъра да се подменя със спекулации и внушения. Още по-малко приемат да се внушава, че всяка идея за промяна е заплаха, преди обществото изобщо да е имало възможност да я обсъди.

Редактор: Цвета Лазаркова