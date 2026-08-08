Снимка: БГНЕС
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Срещата ще се състои в понеделник
Външният министър Велислава Петрова е извикала на разговор в понеделник посланика на Украйна у нас Н.Пр. Олеся Илашчук. Поводът - падналият в събота сутрин дрон в района на Кардам.
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По повод летателния апарат, нарушил въздушното ни пространство, от Министерството на отбраната съобщиха по-рано, че първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка „Майя“. От ведомството заявяват, че „този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили“.
Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, се казва още в съобщението на военното министерство.
ВСИЧКО ЗА ВЗРИВЯВАНЕТО НА ЧУЖД ДРОН НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Станимира Шикова
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