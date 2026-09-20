Президентът на Барселона Жоан Лапорта обяви плановете на клуба да проведе събитие в чест на бившия нападател Лионел Меси, след като работата по стадион „Камп Ноу“ приключи. Аржентинецът игра за каталунците от 2003 до 2021 г. За това време той спечели 10 испански титли и четири купи от Шампионската лига.

Лионел Меси и Кристиано Роналдо ще играят в един и същи отбор

„Надяваме се да завършим ремонта до началото на 2028 година“, цитира Лапорта журналистът Фабрицио Романо.

В края на август Меси обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. През септември той беше повикан в националния отбор за прощален мач. На клубно ниво Меси играе за Интер Маями от 2023 г. Преди това бе част от Пари Сен Жермен.

Редактор: Габриела Павлова