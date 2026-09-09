Казахстанската тенисистка Елена Рибакина е новата лидерка в световната ранглиста на женския тенис. Това стана, след като се класира на полуфиналите на Откирото първенство на Щатите. За класиране сред четирите най-добри тя победи китайката Джън с 2:1 сета.

С класирането си за полуфиналите Елена Рибакина си гарантира и статута на №1 в света. В обновената ранглиста на WTA казахстанката ще заеме първото място независимо от резултатите на беларуската тенисистка Арина Сабаленка, досегашната номер 1.

Снимка: Getty Images

Преди това на US Open 2026 Рибакина победи още американката Теа Фродин (№585), испанката Джесика Бусас Манейро (№105), украинката Юлия Стародубцева (№58) и японката Наоми Осака (№13).

Редактор: Цветина Петрова