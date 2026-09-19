Цялата му професионална кариера преминава с екипа на „Интер“

Италианският футбол загуби една от големите си фигури. На 83-годишна възраст е починал Сандро Мацола - емблема на „Интер“ и европейски шампион с националния отбор на Италия.

Цялата професионална кариера на Мацола преминава с екипа на „нерадзурите“. В продължение на 17 години той се превръща в един от символите на клуба и печели четири титли на Италия. Част е и от знаменития състав на „Интер“, който два пъти покорява европейския клубен връх с Купата на европейските шампиони.

Едно от най-големите индивидуални признания за Мацола идва през 1971 г., когато завършва втори в класацията за „Златната топка“. Пред него остава единствено нидерландската легенда Йохан Кройф.

Значима е и кариерата му с националния отбор. Мацола записва 70 мача за Италия и е част от състава, който през 1968 г. печели европейското първенство.

Футболната история на семейството му започва още преди неговото раждане. Сандро е син на Валентино Мацола - капитан на легендарния „Гранде Торино“. Баща му загива през 1949 г. при самолетната катастрофа край базиликата „Суперга“, отнела живота на почти целия отбор.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

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