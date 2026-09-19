Снимка: gettyimages
Цялата му професионална кариера преминава с екипа на „Интер“
Италианският футбол загуби една от големите си фигури. На 83-годишна възраст е починал Сандро Мацола - емблема на „Интер“ и европейски шампион с националния отбор на Италия.
Цялата професионална кариера на Мацола преминава с екипа на „нерадзурите“. В продължение на 17 години той се превръща в един от символите на клуба и печели четири титли на Италия. Част е и от знаменития състав на „Интер“, който два пъти покорява европейския клубен връх с Купата на европейските шампиони.
Ha osservato. Ha imparato. È diventato uno dei più grandi.— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 19, 2026
Sandro Mazzola, nerazzurro per sempre 🖤💙 pic.twitter.com/LLUWplDhmu
Едно от най-големите индивидуални признания за Мацола идва през 1971 г., когато завършва втори в класацията за „Златната топка“. Пред него остава единствено нидерландската легенда Йохан Кройф.
Значима е и кариерата му с националния отбор. Мацола записва 70 мача за Италия и е част от състава, който през 1968 г. печели европейското първенство.
Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, si stringono con affetto intorno alla famiglia Mazzola nel ricordo di Sandro Mazzola, calciatore simbolo dell’Inter e della Nazionale, poi dirigente con un’esperienza anche in granata… pic.twitter.com/1PL0lOWqZd— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) September 19, 2026
Футболната история на семейството му започва още преди неговото раждане. Сандро е син на Валентино Мацола - капитан на легендарния „Гранде Торино“. Баща му загива през 1949 г. при самолетната катастрофа край базиликата „Суперга“, отнела живота на почти целия отбор.Редактор: Цветина Петкова
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