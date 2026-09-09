ЦСКА спечели Суперкупата на България след изключително драматичен сблъсък с "Левски", завършил с победа за "червените" с 4:2. Вечното дерби предложи абсолютно всичко за футболните естети – обрат, шест попадения, намеси на системата ВАР, дузпи, сбиване на терена и два директни червени картона.

"Сините" първи откриха резултата чрез Сержиньо. Символичните домакини опитаха бърз отговор, но Пастор стреля с глава в аут от изгодна позиция на метри от вратата на Светослав Вуцов, предаде Gong.bg .

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След почивката ЦСКА наложи тотален натиск. Първоначално Пастор отново се озова на добра позиция, но Кристиан Димитров се хвърли на самопожертвувателен шпагат и предотврати опасността. Малко след това обаче Зварц възстанови равенството. Стражът на "Левски" излезе неразчетено извън наказателното си поле, нидерландецът го изпревари и от малък ъгъл насочи кълбото в мрежата. Първоначално попадението беше отменено заради маркирана засада, но след намеса на ВАР голът бе признат за 1:1.

След час игра настъпи нов ключов момент. Зварц се освободи от Алекс Сентейес и стреля, Вуцов спаси, а при опита за добавка Пастор беше повален в пеналтерията. Страничният арбитър отново вдигна флага си, но видеоасистент реферът прецени, че няма засада. Главният съдия Геро Писков отсъди дузпа, а Стефано Сенси с прецизен удар в долния десен ъгъл даде аванс на "червените". Малко след това Диниш Алмейда пропусна да увеличи преднината, стреляйки над гредата след остро центриране на Сенси от пряк свободен удар.

Снимка: БГНЕС

В тези минути ЦСКА продължи да диктува събитията и логично стигна до трето попадение. Зварц развинти трима защитници на сините с брилянтен индивидуален финт и с мощен изстрел не остави шансове на Вуцов за 3:1.

В 79-ата минута емоциите на терена взеха връх и играта беше временно прекъсната. След спречкване между Мартино и Кристиан Димитров капитанът на Левски удари съперника в лицето. Реферът Геро Писков му показа директен червен картон и предупреди официално бранителя на армейците. В последвалото меле Макс Ебонг от ЦСКА също беше изгонен заради удар без топка срещу Хуан Переа, оставяйки двата състава с по десетима души.

Снимка: БГНЕС

До края на срещата зрителите видяха още две попадения. Първо ЦСКА заби четвърти гол, след като изстрел на Питас рикошира в тялото на Алдаир и влетя неспасяемо в мрежата на Вуцов. В самия край на двубоя "Левски" върна един гол след точно изпълнена дузпа от Евертон Бала, отсъдена за игра с ръка в наказателното поле.

Снимка: БГНЕС

След последния съдийски сигнал червените триумфираха заслужено с трофея след забележителен спектакъл, който ще остане дълго в историята на вечното дерби.

Редактор: Дарина Методиева