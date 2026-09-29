Българите са пътували по-често зад граница през август, докато посещенията на чужденци у нас отбелязват спад. Над 1,1 млн. пътувания извън страната са регистрирани през последния пълен летен месец, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Общо 1 116 200 пътувания на български граждани в чужбина са отчетени през август 2026 г. Това е увеличение с 3,5% спрямо същия месец на миналата година. Ръст има при всички наблюдавани цели на пътуване.

Пътуванията на чужди граждани в България са се увеличили, показват данни на НСИ

Най-предпочитаната дестинация остава Гърция. През август към южната ни съседка са отчетени 321 600 пътувания на български граждани. Почти толкова – 288 500, са били пътуванията до Турция. Следват Румъния със 78 900, Сърбия със 72 400 и Германия с 67 300 пътувания. Сред останалите популярни направления са Италия – 39 700, Франция – 29 800, Австрия – 29 500, Република Северна Македония – 27 900, и Испания – 24 200.

За сравнение, през август 2025 г. българите са реализирали 1 078 900 пътувания зад граница. Тогава увеличението на годишна база е било значително по-голямо – 19,4%.

Обратна е тенденцията при пътуванията на чужди граждани към България. През август са отчетени 2 221 200 посещения, което е с 2,1% по-малко спрямо същия месец на 2025 г. По-съществено намаление има при служебните пътувания – с 5,5%. Посещенията с цел почивка и екскурзия са спаднали с 3,9%, докато при останалите цели статистиката отчита леко увеличение от 0,5%.

Голяма част от отчетените чуждестранни посещения обаче са транзитни преминавания през България. Те са 840 600, или 37,8% от всички регистрирани посещения на чужденци през месеца. Година по-рано картината е била различна. През август 2025 г. посещенията на чужди граждани са достигнали 2 269 900 и са били с 6,3% повече спрямо август 2024 г.

Най-много посещения у нас през август тази година са направили граждани на Румъния – 419 200. На второ място е Турция с 346 500 посещения, следвана от Германия с 212 400 и Украйна със 174 600. След тях се нареждат Полша със 111 600, Сърбия с 99 900, Гърция с 81 600, Чехия със 73 400, Нидерландия със 72 600 и Франция с 67 900 посещения.

Така данните за август очертават противоположни тенденции при пътуванията в двете посоки – повече българи са излезли зад граница спрямо миналата година, докато броят на посещенията на чужденци в България се свива.

Редактор: Цветина Петкова