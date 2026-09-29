Ремонтът на Паметника на свободата на връх „Свети Никола“ предизвика множество коментари и притеснения в социалните мрежи. „Превръщат паметника на Шипка в купчина камъни“. "Руши ли се умишлено Паметникът на свободата на връх Свети Никола?“. "Подкопават основите на паметника?“ - това са само малка част от въпросите, които потребителите поставят. Дългоочакваният ремонт започна в началото на септември и включва мащабни ремонтно-консервационни и реставрационни дейности. Част от първите действия са свързани с демонтирането на северното стълбище и премахването на земно-каменния насип под него.

По думите на директора на Национален парк-музей "Шипка - Бузлуджа" д-р Чавдар Ангелов притесненията за състоянието на паметника са неоснователни. „Това, което се случва в момента, е да се изпълнява точно съгласуваният проект за консервация и реставрация на Паметника на свободата“, заяви той в ефира на "Здравей, България".

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Ангелов обясни, че северното стълбище е изградено върху земно-каменен насип, чието слягане през годините е довело до пропадане на стъпалата и облицовката. „Отстраняването на стълбището е необходимо, за да може да се открие изцяло северната фасада на Паметника на свободата в нейната основа и отдолу нагоре да започне изпълнението на консервацията и реставрацията на каменната зидария по съгласуваната технология“, посочи той.

Демонтираните облицовъчни плочи и стъпала са запазени и се намират в непосредствена близост до монумента. След приключване на реставрационните дейности проектът предвижда на мястото на досегашното стълбище да бъде излят стоманобетонен фундамент, върху който да бъдат върнати оригиналните плочи и стъпала.

По думите на Ангелов проектът е изработен от квалифицирани проектанти, конструктори, архитекти и строителни инженери, а дейностите се извършват в рамките на съгласуваната процедура. „Не би следвало хората да се поддават на дезинформация, че паметникът едва ли не се руши, демонтира и ще се случи нещо ужасно с него. Не - точно обратното е. Проектът има за задача да заздрави конструкцията на паметника“, заяви директорът на Националния парк-музей „Шипка - Бузлуджа“.

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Той подчерта, че състоянието на монумента изисква спешна намеса. По думите му през 2020, 2024 и 2025 г. са регистрирани отделяния на каменни блокове от фасадата. „Процесът е активен и ако някой си мисли, че това ще спре от само себе си, това не е така“, каза Ангелов.

Ремонтът включва и други дейности, сред които профугиране на каменната зидария, работа във вътрешните пространства и обновяване на прилежащата площ около монумента. Предвижда се досегашната настилка от пясъчник да бъде заменена с гранитна.

Междувременно възникнаха спорове и около камъните от основата на стълбището. В социалните мрежи бяха отправени въпроси защо те не бъдат използвани отново, като беше припомнено, че част от материалите за изграждането на паметника са били пренасяни с волски каруци. Според Чавдар Ангелов проектът не предвижда повторното използване на тези камъни в основата на новото стълбище. „Проектантите, разработвали проекта, са предвидили тук да бъде отлят стоманобетонен фундамент. В този смисъл тези камъни няма къде и за какво да бъдат използвани в рамките на проекта“, обясни той.

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Ангелов призова да се разчита на публикуваната документация за ремонта, която според него дава подробна информация за предвидените дейности. И предупреди и за последствията от евентуално забавяне на ремонта. „Със сигурност всяко забавяне в изпълнението се отразява на състоянието на Паметника на свободата“, заяви Ангелов.

По проекта работят изпълнители на реставрационно-консервационните дейности, строителен независим надзор и инвеститорски контрол. От Националния парк-музей „Шипка - Бузлуджа“ заявяват, че се прави необходимото ремонтът да бъде извършен в определените срокове и в рамките на предвидения бюджет.

Ремонтът на Паметника на свободата се следи внимателно както от институциите, така и от граждани и организации. Министерството на културата също призова ремонтно-консервационните дейности да не бъдат използвани за политическо говорене. Очаква се работата по монумента да продължи поетапно, като всяка следваща дейност трябва да бъде извършвана в съответствие с одобрения проект за консервация и реставрация.

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