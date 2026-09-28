Снимка: БГНЕС, архив
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Днес се организира и протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията
Яни Макулев - бащата на 15-годишното момче, убито в кемпер под Околчица, иска ексхумация на тялото на сина си. Близките не приемат данните, изнесени от прокуратурата. Според семейството последната информация противоречи на първоначалните експертизи.
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Днес се организира и протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедиите край хижа „Петрохан“ и връх Околчица. Демонстрацията ще се проведе пред Съдебната палата в София и е под надслов „НЕ на ВАНДАЛИЗМА“.
Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявят и против унищожаването на паметната плоча на „Петрохан”, което определят като опит за гавра с паметта на жертвите и тормоз над близките им.
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