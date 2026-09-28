Има данни, че Русия подготвя следващи саботажи срещу демокрацията в ЕС с цел да раздели обществото, да го разубеди за подкрепата за Украйна, затова нашите разузнавания трябва да бъдат готови да реагират преди тези действия да бъдат осъществени. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на днешното заседание на европейските министри на отбраната в Брюксел.

Тя съобщи, че на днешната среща ще бъдат обсъдени правила за взаимодействие между европейските страни в случаи на хибридни атаки. "Ще предложим правила за действия при спешни случаи", поясни Калас.

ЕС окончателно размрази 6,6 млрд. евро военна помощ за Украйна

По нейните думи ЕС подготвя допълнителни предложения за включване в списъците с европейски санкции заради войната в Украйна. Тя отбеляза, че вече близо 3000 лица и организации са санкционирани. "Трябва да увеличим натиска, подготвяме предложение за разширяване на списъка със санкционираните, свързани с финансирането и военнопромишления комплекс на Русия", заяви Калас, предава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Върховният представител отбеляза, че днес европейските военни министри ще обсъдят необходимостта от преодоляване на недостига в отрбанителните способности. Те ще разговарят също за възможностите за спешно снабдяване на Украйна със средства за противовъздушна отбрана. Има нужда държавите от ЕС да работят повече заедно, обобщи Калас.

Редактор: Ивета Костадинова