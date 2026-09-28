Американските военни са приключили изтеглянето си от Ирак в изпълнение на споразумението между Вашингтон и Багдад от 2024 г., заяви представител на иракското правителство.

По негови данни страната вече са напуснали както американските бойни подразделения, така и екипите, осигуряващи тяхната логистична подкрепа. През последните години контингентът на САЩ в Ирак наброяваше около 2500 военнослужещи, сочат данни на Пентагона.

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Преди изтеглянето американските сили имаха присъствие на няколко ключови места - в Ербил, в автономния Кюрдски регион, във военна база край международното летище в Багдад и в строго охраняваната Зелена зона на иракската столица.

Американските военни се завърнаха в Ирак през 2014 г. по искане на властите в Багдад, когато ИДИЛ завзе големи територии в Ирак и Сирия. Международната коалиция, водена от САЩ, започна операция срещу джихадистката организация, която загуби териториалния си контрол в Ирак през 2017 г., а две години по-късно - и последните си владения в Сирия. Нейни клетки обаче продължават да действат и да извършват отделни нападения.

Американското изтегляне идва на фона на ново изостряне на обстановката в Ирак след началото на войната в Иран. През последните години Вашингтон и Техеран нееднократно се сблъскваха косвено на иракска територия, а по време на настоящия конфликт бяха извършени стотици атаки, включително срещу американски обекти и военни части, както и срещу позиции на кюрдските сили.

Напускането на американските войски най-вероятно ще бъде приветствано от Иран и подкрепяните от Техеран въоръжени формирования в Ирак.

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Официалният краен срок за изтеглянето изтича в сряда. Тогава в страната започват и четиридневни празненства, като държавните институции няма да работят, а датата ще бъде отбелязана като Ден на независимостта.

Първоначалният план предвиждаше паралелно с американското изтегляне влиятелните паравоенни формирования, свързвани с Иран, да бъдат разоръжени и интегрирани в иракските сили за сигурност. Изпълнението на тази мярка обаче беше отложено, като според настоящите планове процесът трябва да започне през юни следващата година.

Сегашното развитие затваря пореден етап от продължилото повече от две десетилетия американско военно присъствие в страната. САЩ и техни съюзници нахлуха в Ирак през 2003 г. и свалиха режима на Саддам Хюсеин. Основните американски сили се изтеглиха през 2011 г., но само три години по-късно се завърнаха заради настъплението на ИДИЛ.

Редактор: Цветина Петкова