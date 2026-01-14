Съединените щати изтеглят част от служителите си от ключови бази в Близкия изток като предпазна мярка заради засиленото напрежение в региона. Това заяви американски официален представител пред "Ройтерс" в сряда, при условие за анонимност.

Това се случва на фона на предупреждения от страна на Вашингтон, че може да се намеси в защита на протестиращите в Иран. Информацията идва след изказвания на високопоставен ирански представител, който по-рано в сряда е заявил пред агенцията, че Техеран е предупредил съседните държави, в които има американски войски, че ще нанесе удари по американски бази, ако Вашингтон предприеме атака.

Иран заплаши с удари по американски бази в съседни държави

Ситуацията в Катар

Служители във военновъздушната база „Ал Удейд“ на американските въоръжени сили в Катар са били посъветвани да я напуснат до сряда вечерта. Това съобщиха трима дипломати пред "Ройтерс".

Human Rights Activists: Жертвите в Иран са над 2 500. САЩ призоваха гражданите си да напуснат страната

„Това е промяна в разположението, а не евакуация“, каза един от дипломатите пред агенцията и добави, че не е запознат с това дали е посочена конкретна причина за промяната.

Все още няма официален коментар от американското посолство в Доха, нито от Външното министерствво на Катар.

Редактор: Цветина Петрова