Броят на убитите при продължаващите масови протести в Иран вече е надхвърлил 2 500, съобщават активисти, цитирани от Асошиейтед прес и подкрепени от данни на базирана в САЩ новинарска агенция. Според групата Human Rights Activists за повече от две седмици демонстрации от началото на протестите са загинали 2 571 души, а над 18 100 са били задържани.

Данните все още не са независимо потвърдени, но представляват значително увеличение на жертвите според последните информации.

"Убийците ще платят висока цена": Тръмп призова иранците да продължат протестите

На фона на безредиците и тежката репресия срещу демонстрантите Съединените щати засилиха публичните си призиви за защита на човешките права и отправиха предупреждения към Техеран.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще действa „много категорично“, ако иранските власти решат да екзекутират задържани протестиращи. Той направи изявлението в Детройт, като отбеляза, че все още не разполага с окончателни данни за броя на убитите, но очаква точна информация по случая.

В публикация в собствената си социална мрежа Тръмп обяви, че няма да се среща с представители на иранските власти и насърчи демонстрантите, като каза, че “помощта е на път“.

Тръмп наложи 25% мита върху стоки от страни, които имат търговски връзки с Иран

"Иран е в мислите ми. Виждам колко смъртни случаи има. Очакваме някои точни числа по отношение на убийствата. Те изглеждат значителни, но все още не знаем със сигурност. И ще действаме", посочи той.

САЩ призоваха гражданите си да напуснат Иран

Във връзка с ескалиращото напрежение американското правителство официално призова своите граждани да напуснат Иран „възможно най-скоро“ поради нарастващите рискове за безопасността на чуждестранните посетители и задълбочаващата се криза.

Иран обвинява САЩ в провокация

Иранските власти реагираха на критиките от Вашингтон, като обвиниха президента Тръмп, че насърчава политическата дестабилизация в страната и подстрекава към насилие. Иранската страна твърди, че подобни изявления представляват външна намеса във вътрешните работи на Ислямската република.

