Американският президент Доналд Тръмп обяви, че налага 25% мито върху стоки от страни, които имат търговски връзки с Иран. Това става на фона на продължаващите вече трета седмица антиправителствени протести, в които са загинали над 600 души, а хиляди са ранени, сочат данни на неправителствената организация „Иран Хюман Райтс“.

От Белия дом обявиха междувременно, че Тръмп обмислял въздушни удари в Иран, за да сложи край на репресиите, но дипломатическият път оставал отворен.

Иран предупреди, че ще отвърне на удара, ако САЩ атакуват

Редактор: Ина Григорова