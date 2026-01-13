Снимка: Getty images
От Белия дом обявиха, че Тръмп обмислял и въздушни удари
Американският президент Доналд Тръмп обяви, че налага 25% мито върху стоки от страни, които имат търговски връзки с Иран. Това става на фона на продължаващите вече трета седмица антиправителствени протести, в които са загинали над 600 души, а хиляди са ранени, сочат данни на неправителствената организация „Иран Хюман Райтс“.
От Белия дом обявиха междувременно, че Тръмп обмислял въздушни удари в Иран, за да сложи край на репресиите, но дипломатическият път оставал отворен.
Иран предупреди, че ще отвърне на удара, ако САЩ атакуватРедактор: Ина Григорова
