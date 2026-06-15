Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (15.06.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (15.06.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (15.06.2026 - обедна) Прогноза за времето (15.06.2026 - обедна) 15 юни 2026 12:45 Прогноза за времето (15.06.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (14.06.2026 - обедна) Слънчево с температури между 25 и 30 градуса ни очаква в неделя Температури до 30 градуса през уикенда Проф. Гачев: През май и юни е нормално да има доста валежи Прогноза за времето (12.06.2026 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Цветина Петрова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Контрабандни златни накити за над 700 000 евро задържаха на "Капитан Андреево" Заради търговски спор: 120 хиляди германски туристи по-малко ще пристигнат у нас Непълнолетно момче и мъж се сбиха в центъра на Варна, детето е със счупен нос Социолози предлагат съкращения в държавната администрация Пулмолог предупреди: Неправилната употреба на климатици може да доведе до пневмонии и респираторни проблеми Омбудсманът поиска по-високи помощи за децата с увреждания Мъж е с опасност за живота след жесток побой в Мъглиж, двама са задържани НСИ: Нулева инфлация през май, на годишна база цените са с близо 7% по-високи Какъв ще бъде ефектът от мярката "Кошница с грижа" Румен Радев: Надяваме се до края на месеца да представим редовен бюджет Ще има ли присъди след акцията в „Ботунец” и ще сработи ли новият пакт за миграция Бойко Борисов: Силната икономика не се гради с приказки, а с предприятия, които създават заетост и перспектива на цели региони Достатъчно ли е образованието по пътна безопасност у нас Проф. Ива Христова: Кърлежовият енцефалит е рядък у нас, но може да засегне централната нервна система Д-р Виктор Кръстев - акушер-гинекологът, който превежда медицината на разбираем език в социалните мрежи Протест в Пловдив за по-тежка присъда за обвинения за трагедията със семейство Пушкови Моторист загина при тежка катастрофа край Карлово Заловиха 15-годишно дете да вози родителите си в София Планов ремонт оставя „Люлин“ без топла вода Експерти: Процедурата за свръхдефицит е сигнал, че България трябва да оздрави публичните си финанси Заплати, натоварване и недостиг на кадри: Кой печели най-много от здравната система Аварирал камион блокира пистата на Летище „Васил Левски“, десетки полети бяха засегнати Делян Пеевски: ДПС спечели три от три кметски избора След акцията в „Ботунец”: Имало ли е кастинг за групата на „Калашниците” След сигнал на зрител: Спряха строежа на голям комплекс в Свети Влас След спорна ситуация на пътя: Шофьор слезе да се разправя с водач на такси Пуснаха метростанциите "Театрална" и "Хаджи Димитър" Прогноза за времето (15.06.2026 - сутрешна) Астрономическото лято идва с горещини 13 населени места в страната избираха кметове Президентът Илияна Йотова откри Световното първенство за атлети със синдром на Даун Владимир Пенев - най-голямата му роля е да бъде човек "Историите на Мария Йотова": Политиката, която лесно се превръща в комедия Иван Ангелов: България е предоставила достатъчно военна помощ на Украйна и това трябва да спре Бойко Рашков: Оперативната работа по случая на Олег Невзоров е започнала преди 3-4 години "Сготвен съм": Д-р Станимир Хасърджиев за обвиненията срещу него Разбиха група за рекет и проституция в София, десетки са задържаните от групата "Калашниците" Д-р Мирослав Ненков: Най-после Министерството на здравеопазването се опита да види какво се случва в подопечните му структури Пожар избухна в апартамент в столичния квартал „Люлин 5“ (СНИМКИ) "Да хванеш гората": От IT сектора до фермата (ВИДЕО) Бойко Борисов: Асен Василев ни качи на шейната за дълговете, Радев е прав „Нищо лично“: Древни оброчни кръстове пазят историята на изоставени планински махали 74-годишен спасител пази плажа във Варна без нито един пропуснат сезон от 57 години Д-р Станимир Хасърджиев: Не се признавам за виновен по нито едно от четирите обвинения Хиляди ръце създават най-голямата рокля от плетени карета в България Днес отбелязваме Световния ден на доброволните кръводарители Прогноза за времето (14.06.2026 - обедна) Протест в село Лесново, след като шофьор премаза детско колело заради череши ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА