Върховният административен съд отхвърли като неоснователна жалбата на следователя Бойко Атанасов срещу решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 18 февруари 2026 г., с което Емилия Русинова е назначена за административен ръководител на Софийската градска прокуратура.

Съдебният състав приема, че към момента на проведения избор Русинова не е имала наложени дисциплинарни наказания с влязло в сила решение. Съгласно принципите на Административнопроцесуалния кодекс преценката за законосъобразност на оспорения акт се прави към датата на издаването му. Същевременно, според Закона за съдебната власт, нравствените качества на кандидатите се оценяват от Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия.

ВСС отново отложи разглеждането на дисциплинарното наказание на Емилия Русинова

Съмнения за нейните нравствени качества са изразени в приетите по делото медийни публикации, но те са станали публично известни едва след избора ѝ. Повдигнатите в тях въпроси за евентуални нарушения са дали повод на Прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу новия градски прокурор.

Именно в това производство ще стане ясно дали посочените деяния са реално извършени, дали представляват дисциплинарни нарушения и каква ще бъде евентуалната санкция. Образуваната проверка обаче не касае законосъобразността на вече проведения избор за административен ръководител, отбелязват от ВАС.

Заради презумпцията за невиновност и за да не се повлияе на изхода от проверката, съдът посочва, че не следва да обсъжда факти и обстоятелства от нея в рамките на настоящия спор, който е с различен предмет.

По административното дело има и подписано особено мнение от съдия-докладчика. В него се приема, че актът за назначаването е материално незаконосъобразен и следва да се отмени, тъй като противоречи на правото и Хартата за основните права на ЕС. Според особеното мнение проведеният избор от орган с изтекъл мандат, какъвто е настоящият ВСС, нарушава изискването за независимост на магистратите.

Редактор: Мария Барабашка