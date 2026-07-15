Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отново отложи разглеждането на исканото дисциплинарно наказание на градския прокурор на София Емилия Русинова.

Причината този път е, че един член на дисциплинарния състав си е направил отвод и трябва да бъде заменен с друг кадровик. В момента обаче двама от членовете на Колегията са в планиран годишен отпуск и не може да се събере кворум за нов дисциплинарен състав. Очаква се въпросът да влезе в дневния ред на кадровиците следващата седмица.

Прокурорската колегия на ВСС отложи разглеждането на отстраняването на Емилия Русинова

Точно преди 7 дни Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за пръв път отложи точката за временното отстраняване на Емилия Русинова за следващо заседание, за да ѝ даде време за право на защита.

Временното ѝ отстраняване е по искане на правосъдния министър. Причината - срещу нея има образувано дисциплинарно производство.

На ръководителя на Софийската градска прокуратура се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров-Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател.