Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи точката за временното отстраняване на Емилия Русинова за следващо заседание, за да ѝ даде време за право на защита.

Днес колегията извънредно обсъди временното ѝ отстраняване. То е по искане на правосъдния министър. Причината - срещу нея има образувано дисциплинарно производство.

Министър Николай Найденов поиска отстраняване на шефа на СГП

На ръководителя на Софийската градска прокуратура се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров-Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател.

"Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи", каза правосъдният министър Николай Найденов.