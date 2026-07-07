Вече седмица пазаруването онлайн се случва по нови правила - с 3 евро се обмитяват всички пратки на стойност под 150 евро, които идват от страни извън Европейския съюз. Но потребители сигнализират за объркване и неяснота при начисляването на тази нова такса.

Ново мито от 1 юли: Как се променя пазаруването от китайските платформи

Седем дни след промяната пазаруващите онлайн вече са се сблъскали с множество казуси. От Брюксел уточняват: според регламента, ако покупките са от един вид – например три рокли, за тях ще се дължи мито еднократно, или 3 евро. А ако са различни продукти - рокля, обувки и чанта, например, таксата става тройна.

На някои платформи обаче митото се добавя за всяка отделна стока – например за три еднакви рокли. При други такса изобщо не се начислява и остава 0 евро. Това обаче не означава, че митото не е включено в цената.

Мащабът на този тип търговия нараства с всяка изминала година. През 2025 г. близо 6 милиарда пратки на стойност под 150 евро са влезли на европейския пазар от трети страни, без да се начислява и цент митническа такса, която се дължи от търговеца, а не от потребителя, отбелязват от Брюксел. Но практиката днес изглежда е наопаки.

Объркване с новите мита за малки пратки: Платформи ги начисляват на бройка, а не на вид артикул

Преди два дни Мария прави поръчка в една от платформите, които доставят от трети страни до Европа.

„Имаше голяма такса. Аз си поръчах нещо за 2 евро, а сумата се увеличи с 4 евро при плащането", казва Мария. Равносметката при нея – пазарува за 15 евро, а на финала плаща почти двойно заради начисленото мито.

„Не бих си го позволила повече. Като си поръчаш 10 артикула, например по 5 евро, и сложат още по 3 евро отгоре, просто няма смисъл", казва Ива.

Екип на NOVA направи и собствен експеримент да пазарува през онлайн платформи. В кошницата си слагаме пет артикула. И преди да платим, виждаме: дължим допълнително 18 евро вместо 15, ако за всеки митото е по 3 евро.

В другата популярна платформа за пазаруване онлайн обаче не се начисляват никакви митнически такси при покупката ни. Питаме експертите – защо?

„Има механизъм, по който те се събират. Отговорността за декларирането и плащането му е на доставчика. Тоест аз, като потребител, не се вълнувам от това как стават самото събиране и начисляване", обясни Богомил Николово от „Активни потребители“.

„Това би трябвало да е грешка на платформата при начисляването", заяви Жанет Найденова, изпълнителен директор на Българската Е-комерс асоциация.

В първите дни след като новият регламент влиза в сила, валят и оплаквания от български потребители.

„Много хора ни питаха дали ще се увеличат цените. Митото представлява един допълнителен разход, който досега не е съществувал", обясни Богомил Николов.

„От есента се очаква допълнителна такса за обработка, а след 2 години се очаква фиксираното мито от 3 евро да отпадне и да бъде заменено с процент мито за различните артикули", обясни в „Интервюто след Новините на NOVA” Вяра Генова-Рудолф, главен експерт в Агенция „Митници”.

В момента митото от 3 евро се начислява за един вид артикул в пратката. „Да кажем, ако става дума за няколко рокли, те би следвало да са с общо мито от 3 евро. Но това е един по-сложен митнически процес, който включва дълги митнически кодове. Може да има ситуации, в които потребителите групират в представите си два артикула и те им изглеждат като подлежащи на общо облагане, но всъщност се налага всеки от тях да бъде обложен с мито от 3 евро. Например при драстична разлика в материята на дадена дреха или в материала, от който е изработен продуктът”, обясни главният експерт на Агенция „Митници”.

Отговорността е на платформата. Тя трябва да начисли тези мита и впоследствие да ги преведе на съответната държава членка.

„Прагът от 150 евро е приет от Европейската комисия като граница, до която потребителите са можели да поръчват, без да се начисляват мита. Когато броят на тези пратки е бил много по-малък и разходите за събирането на митата са били по-големи от приходите от тях", обясни Рудолф.