Около 20 комуникационни канала, включително интернет сайтове, както и страници и профили във Facebook и Instagram, са обект на разследване от Министерството на вътрешните работи и Агенцията за национална сигурност на Северна Македония. Това съобщи местното издание Skopje1, позовавайки се на свои източници.

По информация на медията проверката е свързана със съмнения, че въпросните канали са били използвани за организирано разпространение на реч на омразата и за създаване на напрежение чрез публикации, свързани с отношенията между Северна Македония и България.

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Според източниците на Skopje1 разследващите вече са събрали част от необходимите доказателства, но работата по случая продължава.

Сред публикациите, попаднали във фокуса на проверката, са материали, свързани с темата за вписването на българите в Конституцията на Северна Македония, както и различни послания, публикации и визуални материали, за които има подозрения, че са целели да насърчават взаимни обиди, омраза и радикализиране на обществения дебат между граждани на двете държави.

Според информацията се проверява и финансирането на част от тези дейности. Не се съобщават подробности, тъй като разследването е в ход, но се проучват евентуални връзки с организации и сдружения.

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Фондация „Македония“ излезе с остра позиция по повод информацията за разследване на властите в Северна Македония срещу 20 новинарски сайта, определяни от организацията като независими граждански медии, които са получавали финансова подкрепа от фондацията.

Председателят на фондацията Виктор Стоянов заяви, че според него не става въпрос за реално разследване, а за опит за натиск върху редактори и журналисти. По думите му действията на Министерството на вътрешните работи и Агенцията за национална сигурност на Северна Македония целят ограничаване на независимата журналистика в страната.

„Това е подготовка за сериозен удар срещу свободата на словото и свободните медии в Северна Македония“, посочва Стоянов. Той твърди, че голяма част от лицензираните медии в страната са обвързани финансово с управляващите, а независимите издания са подложени на натиск.

Според позицията на фондацията, властите в Скопие се стремят да ограничат дейността на медии, които не са свързани с държавни структури, като по този начин се засилва напрежението между България и Северна Македония. Стоянов обвинява и част от политическото ръководство на страната в използване на език на омразата спрямо България.

В същото време той отбелязва, че въпреки политическото напрежение съществуват и положителни примери за сътрудничество между двете общества. Като такъв пример посочва съвместния оперен концерт на български и македонски артисти, проведен в Скопие.

От Фондация „Македония“ съобщават още, че са информирали институциите на Европейския съюз за случая и настояват темата да бъде следена внимателно от международната общност. Според организацията действията срещу въпросните медии представляват заплаха за независимата журналистика в Северна Македония.

Редактор: Цветина Петкова