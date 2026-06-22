След като Европейският парламент прие доклада за напредъка на Северна Македония към ЕС, темата за отношенията между София и Скопие отново излезе на преден план. На този фон от Фондация „Македония“ подготвя национална карта на фирми и бизнес интереси, свързвани с премиера на Северна Македония Християн Мицкоски и неговото обкръжение.

Докладът на ЕП показа, че въпреки сериозния лобистки натиск в европейските институции, основните условия към Скопие остават непроменени. Това коментира в ефира на „Твоят ден“ проф. Спас Ташев от Института за изследване на човека към БАН. “За поредна година виждаме силен лобизъм от страна на Северна Македония, включително опити в доклада да бъдат описани темите за македонския език и идентичност. Пътят, по който върви Европа в момента, е правилен. Северна Македония трябва да има европейска перспектива, но при определени условия“, подчерта Ташев. Той припомни, че сред тях остават вписването на българите в Конституцията, спазването на договорите за добросъседство с България и Гърция, както и изпълнението на поетите ангажименти по историческите въпроси.

ЕП одобри доклада за напредъка на Северна Македония по пътя към ЕС

Председателят на Фондация „Македония“ Виктор Стоянов също даде положителна оценка за доклада, въпреки че според него са останали няколко спорни текста. Той информира, че организацията му подготвя карта на бизнес структури, свързвани с близки до Християн Мицкоски лица. “Целта й е да покаже на българските граждани с документи и доказателства какъв бизнес има кръгът на Мицкоски в България, какви капитали генерира като печалби и как те се изнасят за Северна Македония. С тези капитали кръгът на македонския премиер финансира част от антибългарската си кампания“, каза Стоянов. Той информира, че вече са подадени сигнали до български институции за предполагаеми нарушения от страна на някои от тези компании.

Друг акцент от разговора беше палежът на автомобили на българското посолство в Скопие . Анализаторите изразиха съмнения, че наказанието за извършителя ще бъде достатъчно строго. Според тях подобни инциденти са в противоречие с декларираните европейски стремежи на Северна Македония.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова