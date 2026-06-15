Два автомобила, използвани от българското посолство в Скопие, са били подпалени в централната част на града.

По първоначални данни неизвестен млад мъж залял със запалителна течност служебен автомобил и го подпалил. Пламъците бързо обхванали превозното средство, а впоследствие огънят се прехвърлил и върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост.

Вандалска атака над българското посолство в Скопие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снимка: БГНЕС

След извършването на палежа нападателят напуснал мястото и се издирва от полицията. Районът около дипломатическата мисия бил отцепен, а на място били изпратени полицейски екипи, които да извършат оглед и да съберат доказателства.

Няма информация за пострадали хора при пожара. Разследването продължава, като властите все още не съобщават подробности за евентуалните мотиви и самоличността на извършителя.

По-късно дойде и коментар от правителството на Северна Македония. „Правителството категорично осъжда вандалския и недопустим акт на подпалване на превозни средства с дипломатически статут в непосредствена близост до посолството на Република България в Скопие. Подобни действия представляват атака срещу принципите на сигурността, дипломатическите отношения и международното право и не трябва да имат място в една демократична държава. Компетентните институции вече предприемат интензивни мерки за пълно изясняване на случая и идентифициране на извършителите. Като правителство искаме да изпратим ясно послание, че всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза или нарушаване на сигурността ще бъде санкциониран с максимална строгост“, заявиха от правителството на Северна Македония и добавиха, че държавата има капацитета и ще реагира с пълната сила на институциите и няма да позволи на отделни лица да петнят репутацията на Северна Македония.

„Очакваме бързо и ефикасно разследване, пълно изясняване на инцидента и подходяща наказателна отговорност за извършителите. Правителството остава твърдо ангажирано със защитата на всички граждани и дипломатически мисии в страната и със запазването на стабилността, сигурността и добросъседските отношения“, казаха още правителството на Северна Македония.

Припомняме, че след последния палеж в Република Северна Македония срещу Българския културен клуб в град Битоля, вместо да получи адекватно наказание, подпалвачът беше героизиран и беше привлечен в предизборна политическа кампания.

Подсъдим по случая в Битоля беше певецът Ламбе Алабаковски. Той получи условна присъда от 6 месеца. Днешният палеж връща спомените на председателя на закрития вече клуб Люпчо Георгиевски. „Палежът на автомобили е повече от криминален акт. То е антибългарска омраза, политическа безотговорност и системно демонизиране на България и българите в страната. Присъдата на този, който направи палежа, беше 6 месеца условно. Това е поредно доказателство, че Европа трябва да се намеси”, категоричен е той.

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Министерството на външните работи на Република България осъди остро палежа, като го нарече "демонстративен акт на агресия, застрашаващ здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие". От МВнР посочиха, че българският консул е гасил пожара. "Без навременната намеса на българския консул с пожарогасител, щетите от този преднамерен палеж можеха да бъдат значително по-големи", заявиха от ведомството.

Властите настояха за бързо и справедливо правораздаване по случая.

Външният министър Велислава Петрова-Чамова проведе разговор във връзка с палежа на дипломатическите автомобили с македонския си колега Тимчо Муцунски. Тя настоя за разследване по случая, а виновниците да получат присъдите си.

Following the arson attack on two vehicles of the Bulgarian Embassy in Skopje, I spoke with FM @TimcoMucunski.



🇧🇬 strongly condemns this unacceptable act. We expect a prompt and thorough investigation, the identification of those responsible, and swift justice.

Bulgaria will… pic.twitter.com/kmPlChkVPk — Velislava Petrova, PhD (@vpetrova_mfa) June 15, 2026

Президентът категорично осъжда палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие. Ето и цялата позиция на държавният глава Илияна Йотова:

"Категорично осъждам палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие. Това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия, което поставя под въпрос способността на властите в Република Северна Македония да гарантират сигурността на чуждестранните дипломатически представителства съгласно международните си задължения.

Тревожно е, че този инцидент се случва на фона на продължаваща антибългарска реторика и атмосфера на нетърпимост, която години наред остава без необходимия институционален отпор. Подобни действия не възникват във вакуум – те са пряко следствие от насаждането на омраза и безнаказаност.

Очаквам незабавни, прозрачни и резултатни действия от страна на компетентните органи в Скопие за установяване и наказване на извършителите и техните евентуални подбудители. Скоростта и решителността на реакцията ще бъдат ясен тест за ангажираността на Република Северна Македония към принципите на правовата държава, добросъседските отношения и европейските ценности.

Европейската интеграция не е само политическа цел, а и отговорност. Държава, която претендира за членство в Европейския съюз, трябва безусловно да гарантира сигурността на дипломатическите мисии, да противодейства на езика на омразата и да демонстрира уважение към своите съседи не само с думи, но и с действия".

Евродепутатът Андрей Ковачев излезе с позиция, която публикува във Facebook. Ето какво посочи той:

"След години на системна антибългарска пропаганда, насаждана от политици, медии, самозвани „историчари“ и цялата мрежа на т.нар. дълбока държава, днес виждаме поредния тревожен резултат – палеж на автомобили на българското посолство в Скопие.

Не твърдя, че този акт е извършен от управляващите, но те носят политическа и морална отговорност.

За да отклонен общественото внимание от липсата на реформи, влошаващо се социално-икономическо положение на Маркес осмите граждани и блокаж на европейската интеграция, управляващите в Скопие налагат атмосферата на омраза срещу България и срещу всеки гражданин на Република Северна Македония, който открито заявява своята българска идентичност.

Същата тази атмосфера доведе до:

• нападенията срещу българските културни клубове в Битоля и Охрид;

• тормоза и насилието срещу Християн Пендиков;

• съдебното преследване на Люпчо Георгиевски;

• делата срещу хора като Драги Каров и други граждани, които открито се самоопределят като българи;

• ежедневното насаждане на омраза в част от медиите и социалните мрежи.

Когато години наред внушаваш, че България е враг, неизбежно се намират хора, които преминават от езика на омразата към действия на омраза. Затова този инцидент не бива да бъде разглеждан като изолиран криминален акт, а като пореден симптом на една дълбоко отровена обществена среда, за чието създаване определени политически кръгове носят своята отговорност.

Автомобилите ще бъдат поправени, но кой ще поправи щетите, които едно нереформирано и по същество антиевропейско управление нанася над гражданите на Северна Македония?".

Случаят коментира бившият външен министър Георг Георгиев. „Възмутени сме от поредния акт на грубо вандалско посегателство срещу собственост на българското посолство в Скопие. Атака от такъв мащаб срещу дипломатическа мисия - умишлен палеж на автомобил, не е обикновен вандализъм. Това е нарушение на Виенската конвенция и проява на тотално незачитане на международното право, за което следва МВнР да уведоми европейските институции - ЕК и ЕП”, написа той във Facebook.

По думите му в последните години са наблюдава ескалация на подобни явления. „Нееднократно сме призовавали нашите съседи да следват ценностите, върху които е изграден общият ни европейски дом - свобода и толерантност. Това е залог не само за успешната интеграция на РСМ в ЕС, но е и признак на демократична зрялост и добросъседство. Призоваваме компетентните органи в западната ни съседка за бързи и ефективни действия по разкриване на отговорните за престъплението и наказването им с цялата строгост на закона”, добави той.

„Демократична България“ изпрати позиция до медиите относно палежа на български дипломатически автомобили в Скопие:

„Демократична България“ осъжда категорично палежа на български дипломатически автомобили в Скопие като пореден акт на омраза срещу страната ни. Изразяваме благодарността си за навременната реакция на българските дипломатически и консулски служители, действали своевременно и хладнокръвно. Вандалският акт стана възможен заради ескалацията на антибългарската реторика и поведение на официалните власти в Северна Македония през последните месеци.

Настояваме всички отговорни фактори в Скопие да се опомнят и да променят курса на конфронтация с България, който следват. С него те не само нанасят тежки щети на двустранните отношения със съседната страна, която първа в света се осмели да признае правото на македонците да имат своя държава, но и слагат труднопреодолими пречки по пътя на Северна Македония към Европейския съюз. Този курс е в угода на режима на Путин и на неговите сателити на Балканите".