Ултиматум за извинение и съд след разкритие в български подкаст, че собственикът на македонската телевизия „Канал 5” Емил Стоименов има българско гражданство. С атаката от Скопие се сблъсква Георги Станков, създател на подкаста „Коридор 8”, който се излъчва от Хасково.

„Коридор 8” е създаден по време на COVID пандемията. Подкастът е трибуна на македонско-български теми. Кръстен е на паневропейския транспортен коридор, който има за цел да свърже три държави – Албания, Северна Македония и България.

„Ние си позволихме да покажем в ефир документите за българското гражданство на Емил Стоименов – собственикът на телевизия „Канал 5”. Господинът има българско гражданство на основание потекло. Неговият дядо е бил политически затворник, изявен български активист в Югославска Македония”, казва Станков.

Финансират ли се антибългарски кампании с печалби от фирми, свързани с Християн Мицкоски в България?

„Ние изяснихме, че става дума за една особена форма на лицемерие. Емил Стоименов кандидатства за българско гражданство, който е доказан българин и е получил медал от България. Неговата телевизия и компания в РСМ провежда антибългарска реторика. Буквално два дни след това ние получихме атака за копирайт страйкс. „Канал 5” ни докладва пред YouTube, че ние крадем тяхно авторско право. Аз обжалвах. В момента те имат правото и се възползваха да внесат жалба против мен, така че да започне дело в Скопския основен съд”, добавя той.

Михаела Доцова след срещата с колегата си от РСМ: Изразих безпокойството ни по отношение на зачестилото антибългарско поведение

По-интересното е, че официалната версия, с която от „Канал 5” дават на съд Георги Станков е за нарушени авторски права – използване на откъси от нейни предавания без разрешение.

Преди спорът да се пренесе в съда, изпълнителният директор на „Канал 5” Иван Мирчевски поставя 24-часов ултиматум на Георги Станков – да подпише декларация с „единствено приемливия за нас текст”. „Канал 5” поискаха не просто да го подпиша, а и да го прочета пред камера. Аз не приех това обидно и унизително отношение. Но с това стана ясно защо искат да нападнат „Коридор 8”. Не става дума за авторски права, те ми вменяват нещо съвсем различно, те ми вменяват ксенофобия, език на омразата, обиди”, споделя още Станков.

И докато спорът за авторските права чака ход в съда в Скопие, има и друг елемент на предупреждение – активирането на прокуратурата на Северна Македония. Писмото ултиматум до Георги Станков е публикувано и във Facebook страницата на „Канал 5”, чийто достъп от България е блокиран. Изпълнителният директор на телевизията обаче използва други социални мрежи, за да отправи послания към България и българите.

МВнР привика временно управляващия посолството на РСМ у нас след палежа на български коли в Скопие

„Иван Мирчевски е публикувал ксеонофобски изявления, наричайки ни душмани, татарстанци, вулгаринстанци и пишейки за едни спефицични банкноти. Целта е не да бъде нападнат един малък подкаст, целта е да се всява напрежение в нашите общества и да ставаме по-враждебни”, казва още създателят на подкаста „Коридор 8”.

Оказва се, че през февруари журналист от „Канал 5” е направил репортаж за неправилно паркираните коли в Скопие, като е поставил акцент на тези на Посолството ни в Скопие. Няколко месеца по-късно два автомобила на мисията ни бяха опожарени, а от Скопие неофициално лансираха версията, че подпалвачът се подразнил от репортаж за неправилно паркиране и затова е посегнал на дипломатическите коли. „Засиленият интерес на обществото в РСМ пред пространството на българското посолство датира от началото на февруари, когато журналист от „Канал 5” направи репортаж за своя YouTube канал. Тогава всъщност много български потребители отбелязаха тенденциозността на този репортаж, защото журналистът си позволи да каже: „Ето къде си паркират своите возила и пречат на движението. Те ли ще ни учат на европейски ценности”, допълни Станков.

Повече гледайте във видеото.