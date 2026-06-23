Председателят на Народното събрание Михаела Доцова се срещна днес в София с колегата си от Северна Македония Африм Гаши. Срещата на високо ниво идва седмица след палежа на двата дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие.

Разговорите между Доцова и Гаши продължиха близо половин час. Гаши е в София за пленарната сесия на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. По време на разговора Доцова е изразила безпокойството си относно палежа на двете коли в македонската столица през миналата седмица. Освен това тя е припомнила ангажимента на Северна Македония по т.нар. Френско предложение от 2022 година, според което българите трябва да бъдат вписани в Конституцията на Република Северна Македония.

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Самият Гаши отказа да застане пред българските медии и направи само лаконичен коментар за това как е преминала срещата, казвайки само, че тя е била "супер".

„Имахме конструктивен разговор с господин Гаши. Разбира се, изразих моето безпокойство и безпокойството на страната ни по отношение на зачестилото антибългарско поведение, както и безпрецедентното нападение срещу дипломатическите коли на нашата мисия. Това, което очакваме като държава, е справедливо наказание. Получих покана от господин Гаши за посещение в Скопие - в Народното събрание на Република Северна Македония. Разбира се, приех тази покана“, заяви Доцова.