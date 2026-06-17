Остри реакции в парламента след палежа на две дипломатически коли на българската мисия в Скопие. Управляващите настояват за прозрачно разследване на случая. За престъплението беше задържан 44-годишен мъж, а прокуратурата поиска постоянен арест. Повдигнато му е обвинение.

От управляващата партия осъдиха остро подпалването на автомобилите на дипломатическата ни мисия в Скопие и призоваха властите в Северна Македония за прозрачно разследване. Иван Ангелов от "Прогресивна България" коментира: "Настояваме властите в РС Македония да изпълнят своите задължения и да гарантират сигурността на българските представителства и работещите в тях служители и на българската общности. Призоваваме властите да пресекат всякакви опити за подмяна и изкривяване на мотивите за извършеното престъпления".

Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на коли на посолството ни в Скопие

От ГЕРБ-СДС поискаха ясни послания от правителството. Георг Георгиев каза, че "съседите и роднините не можеш да си избереш". "Призовавам Министерство на външните работи и цялото правителство да бъдат категорични в посланията, които извършват към Северна Македония. Това не е прецедент, а рецидив", подчерта народният представител.

С остра декларация против езика на омразата излязоха и от "Продъжаваме Промяната". Николай Денков заяви: "Подпалването на дипломатическите коли е провокация и тя е от сили в Северна Македония, които искат да попречат на европейското развитие на тази държава. Ние трябва да бъдем твърди, но и спокойни".

"Възраждане" настоя за твърди мерки от управляващите. "Министър-председателят Румен Радев трябва да поиска ЕС да спре абсолютно всички европейски средства, които се отпускат на Северна Македония. А те никак не са малко, предвид големината на държавата. Целият Европейски съюз носи вина за това, което се случва", твърди Ангел Георгиев.