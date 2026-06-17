Прокуратурата в Северна Македония е повдигнала обвинение срещу 44-годишния мъж от Скопие, задържан за палежа на два дипломатически автомобила на българското посолство. Разследването се води по текст от Наказателния кодекс, свързан със създаване на опасност за живота и имуществото чрез пожар, съобщи кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

По информация на държавното обвинение посегателството е извършено на 15 юни по обяд пред сградата на българската дипломатическа мисия. Разследващите смятат, че мъжът е пристигнал в района с градски транспорт, след което е закупил бензин от близка бензиностанция. С горивото той залял двете служебни коли, паркирани пред посолството, и ги подпалил. После напуснал мястото.

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От прокуратурата подчертават, че деянието е извършено в оживената централна част на Скопие в часове с интензивно движение на хора и автомобили, което е създало сериозен риск за обществената сигурност. Поради това прокурорът поискал съдът да наложи мярка за неотклонение на заподозрения до приключване на производството.

В хода на разследването полицията събрала редица доказателства, сред които записи от камери за видеонаблюдение, както и дрехите, с които мъжът бил облечен по време на палежа. Според информация на Министерството на вътрешните работи на Северна Македония, по време на разпита, той признал участието си в престъплението.

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Съгласно македонското законодателство за причиняване на значителна опасност чрез палеж се предвижда наказание от шест месеца до пет години лишаване от свобода.

Редактор: Цветина Петкова