Синдикати и работодатели отново на среща с властта в търсене на формулата за това как да се изчислява минималната работна заплата от догодина.

В понеделник ще се състои третата им среща, след като в петък постигнаха съгласие за четирите критерия, които да бъдат включени в механизма. Обсъждано е те да имат равна тежест - така според изчисленията на синдикатите минималното възнаграждение за догодина трябва да е между 670 и 680 евро.

Синдикати и работодатели постигнаха съгласие по четирите индикатора за определяне на МРЗ

Според работодателите няма основание ръстът на минималната заплата да е двуцифрен.

Редактор: Никола Тунев