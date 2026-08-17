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Синдикати и работодатели отново на среща с властта в търсене на формула
Синдикати и работодатели отново на среща с властта в търсене на формулата за това как да се изчислява минималната работна заплата от догодина.
В понеделник ще се състои третата им среща, след като в петък постигнаха съгласие за четирите критерия, които да бъдат включени в механизма. Обсъждано е те да имат равна тежест - така според изчисленията на синдикатите минималното възнаграждение за догодина трябва да е между 670 и 680 евро.
Синдикати и работодатели постигнаха съгласие по четирите индикатора за определяне на МРЗ
Според работодателите няма основание ръстът на минималната заплата да е двуцифрен.Редактор: Никола Тунев
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