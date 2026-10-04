Хамбарите - пълни, сметките - празни. Пред този парадокс се изправят зърнопроизводителите в Добруджа. Очакванията им за добра реколта от слънчоглед и царевица се оправдаха, но не и за разходите, особено след поскъпването на горивата. На този фон, нов парадокс - цените на "черното зърно" падат.

Жътвата на слънчогледа в област Добрич е към своя край, а средният добив надхвърли и най-смелите очаквания. „Излезе статистика – 320 килограма среден добив. Започнахме с доста по-ниски добиви, вдигат се, за голямо удоволствие на всички. Предполагам, че жътвата ще приключи може би до седмица и се надявам да не паднат нивата“, обяснява председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова.

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Този добив е абсолютен рекорд, откакто у нас се води агростатистика. На богата реколта се радват и стопаните от област Силистра. „Имаме много добри добиви за слънчоглед – над 300 килограма. Царевицата и тя е добре – може би около 700 се въртим. Така че, имайки предвид последните четири години, мислим, че тази е върхова за пролетниците“, твърди земеделският производител с масиви в община Кайнарджа Павлин Киров.

Мария Дикова, която е земеделски производител с масиви в община Балчик, твърди: „Също така и слънчогледът, който ожънахме, има чудесни, отлични показатели. Даже надмина очакванията ни!“.

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„Тази година слънчогледът има и много добра масленост, за разлика от предходните години. За голямо съжаление обаче към този момент, първо, цената слезе надолу – това, което чух последно, беше 490, и второ – просто няма търсене на слънчоглед в момента“, заявява и Радостина Жекова. И така стигаме до парадокс. „Хамбарите пълни, сметките обаче пък са празни“- твърди Павлин Киров. А Мария Дикова посочва: „Реализация аз лично нямам. Много е слаба търговията, цената падна доста – с около 30 евро на тон“.

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Репортер: Надежда Карапанчева

Редактор: Станимира Шикова