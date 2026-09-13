Изоставени по полето дини и пъпеши - това е гледката в Добруджа в последните дни. Благоприятните климатични условия тази година доведоха до свръхпроизводство, а заедно с вноса от други страни изкупната цена се срина. Голяма част от земеделците са на път да се откажат от трудоемкото производство, което им носи повече разходи, отколкото приходи.



Богата реколта отгледаха тази година стопаните и от каварненското село Българево, прочуто със своите пъпеши и дини, напоени с дъжд и слънце. Петър Георгиев и семейството му се занимават с този занаят от 20 години.

„Културите се развиха добре, но продажбите са трудни. Просто може би има много голямо производство, свръхпроизводство - благодатна година откъм дъждове”, сподели земеделският производител.

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Ваня Анастасова също е потомствен градинар, но е намалила наполовина площите си.

„Миналата година нямахме вода - това е дъждовна диня, то си личи. Слънчевата диня, няма тор, няма абсолютно нищо”, обясни тя.

И ако Ваня като малък производител може да си позволи сама да продава продукцията си, то за Петър, който отглежда около 200 дка бостан, такава опция не съществува. При него ръчният труд е основен, а работна ръка почти няма. Разходите са се увеличили около 3 пъти, а субсидиите - не.

„Не може ние да се конкурираме с Румъния при положение, че те получават на хектар пъпеш примерно 5 хиляди евро, а ние получаваме на хектар 500 евро”, обясни той. Мъжът също се ориентира към редуциране на бостана си.

„Даже след време сигурно и още по-надолу ще го намалим - на една трета. Ще останем потребители, не производители”, заключи Петър.

Репортер: Надежда Карапанчева

Редактор: Габриела Павлова