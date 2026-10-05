На 5 октомври се отбелязва Международният ден на учителя. Той се чества в повече от 100 държави, а в България е признат официално през 2006 г. с решение на Министерския съвет.

У нас в системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като повече от 20 000 от тях са в детските градини. По данни на Министерството на образованието и науката, цитирани от БТА, близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години - тенденция, която показва постепенно увеличаване на дела на младите хора в системата. В приветствието си към учителите образователният министър проф. Георги Вълчев подчертава: "Значението на професията не се измерва само с постигнатото днес, а и с онова, което остава след години“. Той благодари на преподавателите за професионализма и отговорността им и отбелязва ролята им за развитието на самостоятелното мислене и увереността на децата.

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Международният ден на учителя се отбелязва от 1994 г. по решение на ЮНЕСКО и е свързан с годишнината от приемането през 1966 г. на Препоръката за статута на учителите на ЮНЕСКО и Международната организация на труда. Документът определя международни стандарти за правата и отговорностите на учителите, тяхната подготовка, условията на труд и професионалното им развитие. През 2026 г. се навършват 60 години от приемането на препоръката. По този повод тазгодишната кампания на ЮНЕСКО е под мотото „Да застанем до учителите: 60 години защита на професията, утвърждаване на нейния статут и оформяне на нашето бъдеще“.

Според глобален доклад на ЮНЕСКО и Международната работна група за учителите до 2030 г. в света ще са необходими още около 44 милиона учители за осигуряването на всеобщ достъп до начално и средно образование. Недостигът засяга както по-бедни, така и високодоходни държави, включително страни в Европа и Северна Америка. ЮНЕСКО посочва като фактори за кризата условията на труд, натоварването, статута на професията и трудностите при задържането на кадрите.

Недостиг на учители: Липсват кадри за основните предмети в училище

Редактор: Ралица Атанасова